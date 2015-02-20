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Литература

20 февраля, 13:30

Посещаемость библиотек с коворкингом выросла на 70% - Капков

литература библиотеки Сергей Капков коворкинги

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Благодаря появлению в городских библиотеках оборудованных рабочих мест - коворкингов - посещаемость таких библиотек выросла на 70%, заявил глава департамента культуры Сергей Капков, сообщает Агентство "Москва".

"Благодаря коворкингу посещаемость возрастает на 70%, конечно. Мы же сейчас уже не считаем библиотеками, а называем это Московская городская гостиная, куда любой желающий можете просто прийти, провести время, почитать, пообщаться", - отметил Капков.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января в двух московских библиотеках открылись коворкинги. Они начали действовать в библиотеке имени Федора Достоевского и библиотеке №171 имени 1 Мая. Приходить работать в библиотеку можно ночью. Как отмечал ранее заведующий библиотекой имени Достоевского Алексей Бородкин, ночной коворкинг будет работать с 22.00 до 05.30. Его посетители смогут пользоваться всеми услугами библиотеки.

По его словам, абонемент на месяц стоит 3 тысячи рублей, на одну ночь - 300 рублей, на час - 50 рублей.

Добавим, в 2014 году в столице были модернизированы три библиотеки. Они превратились в современные медиацентры. В их числе библиотека №171 имени 1 Мая, библиотека №30 в Марьине и библиотека в поселке Филимонковский в ТиНАО.

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Сейчас в московских библиотеках также начинают массово внедрять автоматическую систему выдачи литературы - для этого на книги наносят RFID-метки. Они представляют собой наклейку размером 55×85 миллиметров. Метки имеют код, по которому библиотечная система отличает одну книгу от другой.

Кроме того, в 2014 году был разработан фирменный стиль городской сети библиотек, его применяют уже на 100 площадках. В частности, в учреждениях появились отличительные вывески, а также системы внешней и внутренней навигации. Была создана единая униформа для сотрудников библиотек.

В 2015 году в рамках программы модернизации московской сети библиотек планируется открыть новые медиацентры. Изменения произойдут в библиотеках:

  • библиотеке имени Ахматовой;
  • библиотеке №51 на улице Паршина;
  • библиотеке №128 на Полимерной улице;
  • библиотеке №60 имени Иванова на улице Врубеля;
  • библиотеке Фазиля Искандера в Кунцеве на улице Кастанаевская;
  • библиотеке в Зеленограде.

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