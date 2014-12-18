Трансляция: ответы на лермонтовские вопросы в спектакле "Свой век" в ЗИЛе

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Спектакль "Свой век" режиссера Жени Беркович - результат работы театральной лаборатории с участием москвичей старше 60 лет. Авторы проекта решили обратиться к роману М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени" как к источнику фантазий и размышлений. Участники пользуются темами, предложенными для осмысления автором и вопросами, которыми задаются герои, "примеряя" их на себя.
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.00.
- Когда: 21 декабря
- Кто: режиссер - Женя Беркович
- Что: спектакль, вдохновленный "Героем нашего времени"
- Кому смотреть: тем, кто тоже пытался при чтении романа найти собственные ответы на вопросы автора