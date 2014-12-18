Трансляция: ответы на лермонтовские вопросы в спектакле "Свой век" в ЗИЛе

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Спектакль "Свой век" режиссера Жени Беркович - результат работы театральной лаборатории с участием москвичей старше 60 лет. Авторы проекта решили обратиться к роману М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени" как к источнику фантазий и размышлений. Участники пользуются темами, предложенными для осмысления автором и вопросами, которыми задаются герои, "примеряя" их на себя.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.00.