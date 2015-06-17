Читатели московских библиотек чаще всего выбирают Рубину и Прилепина

Фото: ТАСС/Владимир Астапковчи

Читатели московских библиотек в мае чаще всего выбирали книги Дины Рубиной, Захара Прилепина и Донны Тартт. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского городского библиотечного центра.

Самым популярным произведением стала трилогия Дины Рубиной "Русская канарейка". На втором и третьем местах – романы "Обитель" Захара Прилепина и "Щегол" лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт соответственно.

"Книги Дины Рубиной стабильно занимают верхние строчки рейтинга. Не менее популярным в мае был и Захар Прилепин. Роман "Обитель", опубликованный в прошлом году, на протяжении многих месяцев остается в лидерах читательских предпочтений", – рассказали в пресс-службе.

Стремительно ворвалась в топ и новинка месяца – роман Харуки Мураками "Бесцветный Цукуру Тадзаки и годы его странствий".

В тройке лидеров книг для детей оказались "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг, "Детям" Самуила Маршака и "Рассказы для детей" Михаила Зощенко. Из произведений научно-популярной литературы наибольшим спросом пользовались "Краткая история времени" Стивена Хокинга, "Вторая мировая война. Ад на земле" Макса Хейстингса и "История Российского государства" Бориса Акунина.

Ранее сообщалось, что подлежащие утилизации книги столичных библиотек могут передать в буккроссинг.

"Необходимо внести изменения в ведомственные инструкции и разрешить книги, которые у нас идут на утилизацию, не утилизировать, а все-таки в рамках буккроссинга давать им вторую, третью, а то и пятую жизнь", – сказал руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

Ежегодно, по тем или иным причинам, в библиотеках столицы утилизируют порядка 50 тысяч изданий. Например, в учреждениях могут быть износившиеся издания или дублетные экземпляры. "По действующим инструкциям они все должны быть утилизированы. Хотя, казалось бы, не может быть, чтобы эти книги не заинтересовали кого-нибудь", – отметил Кибовский.