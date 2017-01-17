"Мослекторий" покажет вечер памяти автора "Колымских рассказов" Варлама Шаламова

17 января в лектории Музея Москвы состоится лекция, приуроченная к выставке "Когда мы вернемся в город… Варлам Шаламов в Москве", которая проходит во внутреннем дворе музея. В этот день исполняется 35 лет со дня смерти писателя, поэтому речь пойдет о его творчестве, каторжной жизни и судьбе. Слушатели узнают о "лагерной прозе" и о том, как какую роль сыграла московская авангардная школа в становлении прозаика и поэта.

В лекции участие примут:



писатель, журналист, автор биографии Варлама Шаламова Валерий Есипов;

главный редактор сайта Shalamov.ru Сергей Соловьев;

литературовед, культуролог, Илья Кукулин;

историк, сотрудник международного общества "Мемориал" Сергей Бондаренко.

Трансляцию лекции смотрите на сайте Мослекторий 17 января в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.