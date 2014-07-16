От Пушкина до Чехова: первые публикации гениев

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 16 июля, исполняется ровно 200 лет со дня первой публикации Александра Сергеевича Пушкина. M24.ru вспоминает, с чего начинали русские писатели-классики.

Пятнадцатилетний Пушкин дебютировал в 13-ом номере московского журнала "Вестник Европы" за 1814 год с посланием "К другу стихотворцу". Это своеобразное размышление об участи поэта в мире. Удел большинства стихотворцев - безвестность и нищета, считает автор, поэтому:



Счастлив, кто, ко стихам не чувствуя охоты,



Проводит тихий век без горя, без заботы,



Своими одами журналы не тягчит



И над экспромтами недели не сидит!



Не любит он гулять по высотам Парнаса,



Не ищет чистых муз, ни пылкого Пегаса;



Его с пером в руке Рамаков не страшит;



Спокоен, весел он. Арист, он - не пиит.



<...>



Теперь, любезный друг, я дал тебе совет,



Оставишь ли свирель, умолкнешь или нет?..



Подумай обо всем и выбери любое:



Быть славным - хорошо, спокойным - лучше вдвое.

Спустя 200 лет нам, читателям, остается радоваться тому, что Пушкин не внял собственному совету и не "оставил свирель".

Лицеистам было запрещено выступать в печати, поэтому имя автора "К другу стихотворцу" скрыто за замысловатым, но прозрачным псевдонимом - Александр Н.к.ш.п.

Антон Дельвиг. Изображение: wikipedia.org

Любопытно, что Пушкин был не первый из лицейских воспитанников, опубликовавшихся на страницах "Вестника Европы". Своего товарища опередил Антон Дельвиг. Весной 1814 года русские войска во главе с императором Александром I заняли французскую столицу. Юный поэт откликнулся на это событие торжественным стихотворением "На взятие Парижа", которое появилось в 12-ом номере журнала:



Я не пою олимпийских героев;



Славить не злато меня побуждает, -



Нет, только подвиги зря Александра,



Цитру златую ему посвящаю!



Век на ней буду славить героя



И вознесу его имя до неба!





Кроткий российский Зевес!



Мрачного сердцем Сизифа



Ты низложил и теперь,



Лавром побед увенчанный,



С поля кровавого битвы



К верным сынам возвратися!

Дельвиг тоже не стал раскрывать читателям настоящего имени, подписавшись псевдонимом "Русской".

Николай Гоголь. Фотопортрет: wikipedia.org

Поэтические амбиции были и у Николая Гоголя. В 1829 году (в 20 лет) он издал за собственный счет романтическую поэму "Ганц Кюхельгартен" под псевдонимом В. Алов. Петербургская критика встретила опус молодого провинциала недоброжелательно. Расстроившись, Гоголь скупил все экземпляры поэмы и сжег.

Известен рассказ критика и мемуариста Павла Анненкова о том, что Гоголь сразу после приезда в Санкт-Петербург в 1829 году отправился к Пушкину, но застал того спящим. По мнению литературоведа Игоря Золотусского, Гоголь шел к Пушкину именно со своей поэмой, потому что больше ему показать было нечего. Предполагается, что если бы Пушкин прочел поэму, то вряд ли бы ее одобрил:



В стране, где сверкают живые ключи;



Где, чудно сияя, блистают лучи;



Дыхание амры и розы ночной



Роскошно объемлет эфир голубой;



И в воздухе тучи курений висят;



Плоды мангустана златые горят;



Лугов кандатарских сверкает ковер;



И смело накинут небесный шатер;



Роскошно валится дождь яркий цветов,



То блещут, трепещут рои мотыльков; -



Я вижу там Пери: в забвеньи она



Не видит, не внемлет, мечтаний полна.



Как солнца два, очи небесно горят;



Как Гемасагара, так кудри блестят...

Впрочем, первая неудача не заставила автора "Ганца..." отказаться от литературы. Всего лишь два года спустя он опубликовал первый том "Вечеров на хуторе близ Диканьки", которые сразу сделали 23-летнего Гоголя известным писателем. Публика встретила книгу с восторгом. Пушкин писал: "Сейчас прочел Вечера близ Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!.. Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился".

Михаил Лермонтов. Портрет работы Петра Заболотского, wikipedia.org

В отличии от Пушкина, стихи которого увидели свет, когда тому было всего 15 лет, Михаил Лермонтов дебютировал довольно поздно - в возрасте 21 года. При этом в печать произведение поэта попало без его ведома. Еще в юнкерской школе Лермонтов написал поэму "Хаджи Абрек" - о любви отца к единственной дочери и кровной мести. Основу сюжета составила реальная история чеченского наездника Бей-Булата Таймазова, погибшего от руки своего "кровника" Салат-Гирея. Лермонтов, никогда не бывавший на Кавказе, слышал эту историю от друзей, однако этого хватило для того, чтобы он всерьез увлекся горской тематикой.

Поэму, не спросясь автора, отдал в печать родственник Лермонотова Николай Юрьев. В 1835 году она вышла в 11-ом номере журнала "Библиотека для чтения" и была прекрасно принята публикой. Пушкин, прочитав поэму Лермонтова, сказал, что "далеко мальчик пойдет". Впрочем, сюжет был и впрямь захватывающий - похищение единственной любимой дочери горца Бей-Булата, ее поиски и убийство Хаджи Абреком из мести за смерть брата:



Любовь!.. Но знаешь ли, какое



Блаженство на земле второе



Тому, кто все похоронил,



Чему он верил, что любил!



Блаженство то верней любови,



И только хочет слез да крови.



В нем утешенье для людей,



Когда умрет другое счастье;



В нем преступлений сладострастье,



В нем ад и рай души моей.



Оно при нас всегда, бессменно;



То мучит, то ласкает нас...



Нет, за единый мщенья час,



Клянусь, я не взял бы вселенной!



Однако ни теплый прием читателей, ни похвала главного русского поэта не ободрили начинающего литератора. После первой неожиданной публикации Лермонтов не хотел больше печатать своих стихов. Настоящая известность пришла к нему, как это ни печально, со смертью Пушкина. После трагедии он написал знаменитые стихи "На смерть поэта", которые моментально разошлись в списках. Стихи принесли не только славу, но и стали причиной первой ссылки Лермонтова на Кавказ, где стихотворцу представилась возможность воочию увидеть те места, тот быт и те нравы, о которых он раньше лишь был наслышан.

Памятник Федору Достоевскому в Москве. Фото: ИТАР-ТАСС

Примечательно, что первой публикацией самого известного в мире русского классика Федора Достоевского стало не его произведение. Впервые он предстал перед читателями в 22 года - в 1843 году как переводчик романа "Евгения Гранде" Оноре де Бальзака. Первый собственный роман писателя "Бедные люди" вышел в свет год спустя. Редактору журнала "Отечественные записки", известному поэту Николаю Некрасову "Бедных людей" принес сосед Достоевского по квартире прозаик Дмитрий Григорович. Едва успев прочесть рукопись, Некрасов повез ее Виссариону Белинскому. "Новый Гоголь родился!" - отрекомендовал он знаменитому критику начинающего писателя.

"Бедные люди" построены в форме переписки 47-летнего мелкого чиновника Макара Девушкина и его дальней родственницы 17-летней Вареньки. Они живут по-соседству, но редко встречаются, опасаясь дурной молвы. Варенька пытается пережить прошлое и начать новую жизнь, Макар видит в заботе о ней смысл своего существования:

"Ведь вот каждый-то раз вы меня так пугаете. Пишу вам в каждом письме, чтоб вы береглись, чтоб вы кутались, чтоб не выходили в дурную погоду, осторожность во всем наблюдали бы, - а вы, ангельчик мой, меня и не слушаетесь. Ах, голубчик мой, ну, словно вы дитя какое-нибудь! Ведь вы слабенькие, как соломинка слабенькие, это я знаю. Чуть ветерочек какой, так уж вы и хвораете. Так остерегаться нужно, самой о себе стараться, опасностей избегать и друзей своих в горе и в уныние не вводить".

Кстати, слава "нового Гоголя" не прошла мимо Гоголя "старого". Николай Васильевич, прочитав "Бедных людей", в целом роман одобрил, но заметил, что его недостаток - большой объем. Достоевский же считал, что в "Бедных людях" нет ни слова лишнего.

Лев Толстой в Ясной Поляне. Фото из архива ИТАР-ТАСС

Писатель, который во многом был антиподом Достоевского, Лев Толстой, также сделал первые шаги в литературе благодаря Николаю Некрасову. Летом 1852 года он отправил в редактируемый поэтом журнал "Современник" повесть "Детство", сопроводив рукопись письмом: "…я с нетерпением ожидаю вашего приговора. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все начатое". Сжигать ничего не пришлось - Некрасову повесть понравилась, и он напечатал ее в сентябрьском номере журнала.

Повествование ведется от лица десятилетнего мальчика Николеньки Иртеньева, в котором угадываются автобиографические черты Толстого. Но читатель видит скорее взрослого рассказчика, который убедительно воспроизводит и анализирует собственные детские впечатления:

"Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя; а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула были тройка лошадей, - и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге! и как весело и скоро проходили зимние вечера!.. Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда остается?.."

А.П. Чехов с артистами Московского художественного театра. Фото из архива ИТАР-ТАСС

Дебютный рассказ последнего русского классика XIX века Антона Чехова был напечатан в московском журнале "Стрекоза" 9 марта 1880 года и назывался "Письмо к ученому соседу".

Эта короткая юмореска представляет собой письмо степного помещика к поселившемуся неподалеку профессору. Землевладелец пышным, но безграмотным слогом зазывает соседа в гости, между делом опровергая ряд научных истин и рассказывая о своих "открытиях":

"Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце раз в год рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается".

Сохранилось письмо редактора "Стрекозы" к 20-летнему Чехову, отправленное накануне публикации: "Милостивый государь! Редакция честь имеет известить Вас, что присланный Вами рассказ написан недурно и будет помещен в журнале. Гонорар предлагается редакцией в размере 5 коп. со строки".

Со временем гонорары писателя значительно увеличились. Литература, которая поначалу воспринималась врачом Чеховым как способ подработки, в конце концов стала его основной профессией.

Григорий Медведев