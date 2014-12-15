Библиотека современного искусства открылась в "Гараже"

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Библиотека с литературой, посвященной истории и теории мирового и российского современного искусства, открылась в музее современного искусства "Гараж".

Под одной крышей собрана крупнейшая в России коллекция книг и журналов, насчитывающая более 15 000 единиц хранения. Посетители найдут в библиотеке включает монографии ведущих искусствоведов, каталоги групповых выставок и музейных коллекций, книги о художниках, журналы о современном искусстве и архитектуре, издания по теории культуры, фотографии, дизайну и философии.

"Особое внимание уделено периодике и редким букинистическим изданиям, посвященным советскому неофициальному искусству", - сообщили в пресс-службе "Гаража".

В библиотеке представлена литература на нескольких языках: русском, английском, немецком и других. Работает библиотека в режиме читального зала.

"В ближайшее время посетителям будет предоставлен доступ к крупнейшим онлайн-ресурсам JSTOR и Artstor. Читатели смогут свободно пользоваться копировальным аппаратом, сканером, Wi-Fi. Доступен также электронный каталог библиотечных фондов", - добавили руководители проекта.

Библиотекой руководит историк искусства, глава научного отдела Музея Саша Обухова.

Расположена библиотека в Образовательном центре "Гараж". Время работы: со вторника по пятницу с 13.00 до 21.00; по субботам с 12.00 до 20.00. Воскресенье и понедельник - выходные дни.

Вход свободный.