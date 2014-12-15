Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Литература

15 декабря 2014, 11:17

Библиотека современного искусства открылась в "Гараже"

литература библиотеки журналы Гараж современное искусство

Фото: M24.ru

Библиотека с литературой, посвященной истории и теории мирового и российского современного искусства, открылась в музее современного искусства "Гараж".

Под одной крышей собрана крупнейшая в России коллекция книг и журналов, насчитывающая более 15 000 единиц хранения. Посетители найдут в библиотеке включает монографии ведущих искусствоведов, каталоги групповых выставок и музейных коллекций, книги о художниках, журналы о современном искусстве и архитектуре, издания по теории культуры, фотографии, дизайну и философии.

"Особое внимание уделено периодике и редким букинистическим изданиям, посвященным советскому неофициальному искусству", - сообщили в пресс-службе "Гаража".

В библиотеке представлена литература на нескольких языках: русском, английском, немецком и других. Работает библиотека в режиме читального зала.

"В ближайшее время посетителям будет предоставлен доступ к крупнейшим онлайн-ресурсам JSTOR и Artstor. Читатели смогут свободно пользоваться копировальным аппаратом, сканером, Wi-Fi. Доступен также электронный каталог библиотечных фондов", - добавили руководители проекта.

Библиотекой руководит историк искусства, глава научного отдела Музея Саша Обухова.

Расположена библиотека в Образовательном центре "Гараж". Время работы: со вторника по пятницу с 13.00 до 21.00; по субботам с 12.00 до 20.00. Воскресенье и понедельник - выходные дни.

Вход свободный.

Сюжет: Бесплатная Москва

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать