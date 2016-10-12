"Москва онлайн":театральные актеры читают Бродского[ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА]

Фото: nastrastnom.ru

16 октября в Театральном центре "На Страстном" прозвучат стихи последнего классика ХХ века Иосифа Бродского. Произведения будут зачитаны театральными актерами под современную электронную музыку.

На сцену выйдут:



Ксения Орлова,

Елена Махова,

Наташа Горбас,

Павел Михайлов,

Артем Цуканов,

Валера Караваев.

Музыка: Brinstaar и BredBlondie (Kotä Records).

Художник: Дмитрий Горбас.

Литературный вечер подготовлен петербургским Фондом создания музея Иосифа Бродского совместно с актерами московских театров "Практика", Центра имени Мейерхольда и театра "Мастерская Петра Фоменко".

