12 октября 2016, 14:19

Культура

"Москва онлайн":театральные актеры читают Бродского[ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА]

Фото: nastrastnom.ru

16 октября в Театральном центре "На Страстном" прозвучат стихи последнего классика ХХ века Иосифа Бродского. Произведения будут зачитаны театральными актерами под современную электронную музыку.

На сцену выйдут:

  • Ксения Орлова,
  • Елена Махова,
  • Наташа Горбас,
  • Павел Михайлов,
  • Артем Цуканов,
  • Валера Караваев.

Музыка: Brinstaar и BredBlondie (Kotä Records).
Художник: Дмитрий Горбас.

Литературный вечер подготовлен петербургским Фондом создания музея Иосифа Бродского совместно с актерами московских театров "Практика", Центра имени Мейерхольда и театра "Мастерская Петра Фоменко".

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 16 октября в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

