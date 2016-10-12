"Москва онлайн":театральные актеры читают Бродского[ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА]

Фото: nastrastnom.ru
16 октября в Театральном центре "На Страстном" прозвучат стихи последнего классика ХХ века Иосифа Бродского. Произведения будут зачитаны театральными актерами под современную электронную музыку.
На сцену выйдут:
- Ксения Орлова,
- Елена Махова,
- Наташа Горбас,
- Павел Михайлов,
- Артем Цуканов,
- Валера Караваев.
Музыка: Brinstaar и BredBlondie (Kotä Records).
Художник: Дмитрий Горбас.
Литературный вечер подготовлен петербургским Фондом создания музея Иосифа Бродского совместно с актерами московских театров "Практика", Центра имени Мейерхольда и театра "Мастерская Петра Фоменко".
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 16 октября в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.