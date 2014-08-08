В культурном центре ЗИЛ горожанам расскажут о еде

Фото: m24.ru/ Юлия Накошная

Культурный центр ЗИЛ подготовил для москвичей цикл бесплатных лекций "Еда в Большом городе", посвященный роли еды в жизни мегаполиса. Как сообщили представители ЗИЛа, первая лекция состоится 9 августа в Саду имени Баумана, а другие выступления пройдут в лектории центра.

На первой лекции, посвященной кулинарным стартапам, своим опытом с посетителями поделятся журналист Дарья Сонькина, самостоятельно открывшая пекарню "Дашины пирожки", Андрей Тютиков, создатель проекта по доставке пиццы "Провинции пиццы", и Ольга Зиновьева, запустившая интернет-сервис Elementaree, через который можно заказать на дом набор для приготовления ресторанного ужина. Лекция начнется в саду Баумана в 16.00 и будет продолжаться три часа.

Остальные мероприятия пройдут в Культурном центре ЗИЛ. 14 августа в 19.30 гостям расскажут национальной кухне Италии и Испании на лекции "Еда и культура".

20 августа в 19.30 в рамках лекции "Кофе с идеалами" представитель кооператива "Чёрный" Катерина Антаневич расскажет о принципах осознанного потребления.

26 августа бывший издатель журнала "Афиша-Еда" Елена Вольцингер поговорит с посетителями о роли еды в городской культуре. Лекция "Место есть" начнется 19.00.

Наконец, 28 августа гостей лектория ждет встреча с известным ресторатором и главным редактором журнала "Афиша-Еда" Алексеем Зиминым, который проведет лекцию "Традиционное и современное: смена эпох в легендарном ресторане ЦДЛ"

Как рассказала сетевому изданию М24.ru директор культурного центра ЗИЛ Елена Мельвиль, отечественные представления о культуре, как ни странно, почти не охватывают гастрономическую составляющую. А в других странах, например, в Италии или Испании, гастрономия – часть творческой индустрии, и съесть какое-нибудь региональное блюдо для местных жителей – такой же культурный акт, как сходить в музей.

По словам Елены Мельвиль, серию лекций в Культурном центре ЗИЛ надеются продолжить мастер-классами, посвященными приготовлению блюд разных регионов. Этот проект поможет собрать в стенах культурного центра представителей разных республик, и в том числе помочь интеграции проживающих в Москве мигрантов, которые смогут ближе познакомиться с местными жителями. "Мигранты – очень гостеприимные люди, они с удовольствием будут угощать других, а мы будем им помогать, – сказала Елена Мельвиль. – Кроме того, еда – хороший канал коммуникации". В ЗИЛе готовят помещение для таких мероприятий: оно должно отвечать санитарным нормам, а кроме того, важен и дизайн: ведь просто поставить в комнате плиту недостаточно, нужно создать атмосферу, располагающую к неформальному общению.