Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

08 августа 2014, 17:58

В культурном центре ЗИЛ горожанам расскажут о еде

лекции еда культурные центры смотреть онлайн на m24.ru

Фото: m24.ru/ Юлия Накошная

Культурный центр ЗИЛ подготовил для москвичей цикл бесплатных лекций "Еда в Большом городе", посвященный роли еды в жизни мегаполиса. Как сообщили представители ЗИЛа, первая лекция состоится 9 августа в Саду имени Баумана, а другие выступления пройдут в лектории центра.

Ссылки по теме

На первой лекции, посвященной кулинарным стартапам, своим опытом с посетителями поделятся журналист Дарья Сонькина, самостоятельно открывшая пекарню "Дашины пирожки", Андрей Тютиков, создатель проекта по доставке пиццы "Провинции пиццы", и Ольга Зиновьева, запустившая интернет-сервис Elementaree, через который можно заказать на дом набор для приготовления ресторанного ужина. Лекция начнется в саду Баумана в 16.00 и будет продолжаться три часа.

Остальные мероприятия пройдут в Культурном центре ЗИЛ. 14 августа в 19.30 гостям расскажут национальной кухне Италии и Испании на лекции "Еда и культура".

20 августа в 19.30 в рамках лекции "Кофе с идеалами" представитель кооператива "Чёрный" Катерина Антаневич расскажет о принципах осознанного потребления.

26 августа бывший издатель журнала "Афиша-Еда" Елена Вольцингер поговорит с посетителями о роли еды в городской культуре. Лекция "Место есть" начнется 19.00.

Наконец, 28 августа гостей лектория ждет встреча с известным ресторатором и главным редактором журнала "Афиша-Еда" Алексеем Зиминым, который проведет лекцию "Традиционное и современное: смена эпох в легендарном ресторане ЦДЛ"

Как рассказала сетевому изданию М24.ru директор культурного центра ЗИЛ Елена Мельвиль, отечественные представления о культуре, как ни странно, почти не охватывают гастрономическую составляющую. А в других странах, например, в Италии или Испании, гастрономия – часть творческой индустрии, и съесть какое-нибудь региональное блюдо для местных жителей – такой же культурный акт, как сходить в музей.

По словам Елены Мельвиль, серию лекций в Культурном центре ЗИЛ надеются продолжить мастер-классами, посвященными приготовлению блюд разных регионов. Этот проект поможет собрать в стенах культурного центра представителей разных республик, и в том числе помочь интеграции проживающих в Москве мигрантов, которые смогут ближе познакомиться с местными жителями. "Мигранты – очень гостеприимные люди, они с удовольствием будут угощать других, а мы будем им помогать, – сказала Елена Мельвиль. – Кроме того, еда – хороший канал коммуникации". В ЗИЛе готовят помещение для таких мероприятий: оно должно отвечать санитарным нормам, а кроме того, важен и дизайн: ведь просто поставить в комнате плиту недостаточно, нужно создать атмосферу, располагающую к неформальному общению.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать