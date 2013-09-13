Первый Московский марафон: 42 километра бегом по центру столицы

В воскресенье в столице впервые пройдет Московский марафон

15 сентября центр столицы отдадут спортсменам. Впервые в городе пройдет Московский марафон, дистанция которого превысит 42 километра. Организаторы считают, что это событие имеет все шансы встать в один ряд с самыми известными мировыми забегами.

Чтобы дистанция марафона по-настоящему запомнилась бегунам, для него разработали уникальный маршрут. Он пройдет по набережным, главным улицам, Садовому и Бульварному кольцам. Старт и финиш забегов состоится в "Лужниках". При этом марафон станет последним крупным спортивным соревнованием, которое пройдет на территории спорткомплекса - после 2013 года Олимпийский стадион будет реконструирован.

Второй дистанцией марафона станет 10-километровый маршрут от "Лужников" до Новолужнецкого проезда. Оба старта назначены на 8.00, а закрытие финишной зоны – на 14.00.

Как принять участие в Московском марафоне

Готовиться к масштабному забегу бегуны начали еще весной. С этого времени в Москве прошли уже несколько крупных спортивных событий: "Весенний" и "Осенний гром", "Ночной" и "Красочный" забеги. Кроме того, весной и летом в Москве прошла серия лекций, кинопоказов и семинаров, посвященных бегу.

Ожидается, что в финальном марафоне примут участие более 6,5 тысяч человек. Для того чтобы пробежать уникальную дистанцию, необходимо было зарегистрироваться на сайте newrunners.ru до 8 сентября и оплатить стартовый взнос. При этом лучшие бегуны получат вознаграждения из призового фонда. В зависимости от результата им вручат от 15 до 350 тысяч рублей.

Отметим, что в связи с проведением Московского марафона 15 сентября с 7.00 в центре города будет ограничено движение транспорта. Госавтоинспекция столицы просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты. Также отмечается, что ограничения коснутся общественного транспорта.

Фото: newrunners.ru

Маршрут первого Московского марафона: "Лужники" - Новодевичья набережная, Саввинская набережная, Ростовская набережная, Смоленская набережная, Краснопресненская набережная, Пресненская набережная, Тестовская улица, 1 Красногвардейский проезд, Мантулинская улица, улица 1905 года, улица Красная Пресня, улица Баррикадная, Новинский бульвар, Смоленский бульвар, Зубовский бульвар, Крымский проезд, Крымский вал, улица Большая Якиманка, Кадашевская набережная, Овчинниковская набережная, Комиссариатский мост, Садовнический проезд, Большой Устьинский мост, Устьинский проезд, Яузский бульвар, Покровский бульвар, Чистопрудный бульвар, Сретенский бульвар, Рождественский бульвар, Цветной бульвар (четная сторона), разворот перед Садовым кольцом, Цветной бульвар (нечетная сторона), Петровский бульвар, Тверская улица, направо на Тверской бульвар (нечетная сторона), Никитский бульвар (нечетная сторона), разворот у д. 9, Никитский бульвар (четная сторона), Тверской бульвар (четная сторона), направо на Тверскую улицу, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Пречистенская набережная, Фрунзенская набережная, Лужнецкая набережная.

Маршрут марафона на 10 километров: "Лужники" - Новодевичья набережная, Саввинская набережная, Ростовская набережная, Смоленская улица, Смоленский бульвар, Зубовская улица, Б. Пироговская улица, Лужнецкий проезд, Новолужнецкий проезд.

Александр Кутузов