Московский марафон соберет около 10 тысяч участников

Фото: ИТАР-ТАСС

15 сентября в столице впервые пройдет Московский марафон - бег на дистанцию 42 километра. Ожидается, что в марафоне примут участие более 10 тысяч участников, заявил директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.

"Мы ожидаем, что в марафоне примут участие 10 тысяч человек, а 2 тысячи бегунов выйдут на старт марафонской дистанции. Конечно, было бы хорошо собрать 40 тысяч человек, как в нью-йорском марафоне", - сказал Тарасов на пресс-конференции, посвященной Московскому марафону.

Мероприятие начнется с предварительных забегов, самый первый из которых, "Первый забег" пройдет 7 апреля. В течение весны и лета москвичей ждут еще несколько забегов: "Весенний гром" - 12 мая, "Ночной забег" - 22 июня, "Осенний гром" - 4 августа и "Красочный забег" - 25 августа.

Марафонский забег на 42 километра состоится 15 сентября. Трасса пройдет по самым живописным местам Москвы - Лужнецкой и Кремлевской набережным, Покровскому и Яузскому бульварам.

"Мы организуем качественный сервис для участников, будут созданы точки питания, медицинской помощи. Предусмотрено и обслуживание после пробега", - сообщил Тарасов.

Официальная церемония открытия марафона пройдет 15 сентября в "Лужниках", заявил глава Москомспорта Алексей Воробьев.