В закон о деприватизации жилья внесут поправки

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Депутаты Мосгордумы в течение года внесут поправки в столичный закон о деприватизации жилья. Об этом сообщил на открытой встрече с парламентскими журналистами председатель МГД Алексей Шапошников.
"Вопрос о деприватизации периодически поднимают. Может быть, это будет один из вопросов, который в 2015 году пристально рассмотрят с точки зрения людей, которые хотят отказаться от своей собственности", - цитирует спикера Мосгордумы Агентство "Москва".
По словам Шапошникова, депутаты получают много вопросов от москвичей о деприватизации квартир. Жители столицы интересуются, смогут ли деприватизировать жилье после 1 марта 2015 года, когда завершится процесс бесплатной приватизации жилых помещений.
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"Если это ваша собственность, собственность - простите меня, это бремя и не простое бремя, за которое надо заплатить налог, которое надо содержать, не хочешь нести это бремя - деприватизируй квартиру, верни городу", - отметил председатель МГД.
Напомним, правом на бесплатную приватизацию или деприватизацию квартиры можно воспользоваться только один раз, до 1 марта 2015 года. Подать заявление можно в МФЦ, в службу "одного окна" департамента жилищной политики или управы района, на сайте госуслуг.
ДеприватизацияВозврат государству своего права собственности на жилье. Самая распространенная причина деприватизации - нежелание выполнять возложенные на собственника обязательства, например, платить налог на квартиру или вносить деньги за капремонт.
После деприватизации жилья право оформления собственности на эту или другую квартиру не возвращается. За владельцами неприватизированной квартиры сохраняется право на проживание в ней на основании договора социального найма. Однако продать, обменять, подарить или передать ее в наследство они не могут.
Если у дома или квартиры несколько хозяев, деприватизация возможна только при согласии всех собственников. Если один из собственников - несовершеннолетний или инвалид, то необходимо также согласие органов опеки и попечительства.