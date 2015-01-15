В закон о деприватизации жилья внесут поправки

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Депутаты Мосгордумы в течение года внесут поправки в столичный закон о деприватизации жилья. Об этом сообщил на открытой встрече с парламентскими журналистами председатель МГД Алексей Шапошников.

"Вопрос о деприватизации периодически поднимают. Может быть, это будет один из вопросов, который в 2015 году пристально рассмотрят с точки зрения людей, которые хотят отказаться от своей собственности", - цитирует спикера Мосгордумы Агентство "Москва".

По словам Шапошникова, депутаты получают много вопросов от москвичей о деприватизации квартир. Жители столицы интересуются, смогут ли деприватизировать жилье после 1 марта 2015 года, когда завершится процесс бесплатной приватизации жилых помещений.

"Если это ваша собственность, собственность - простите меня, это бремя и не простое бремя, за которое надо заплатить налог, которое надо содержать, не хочешь нести это бремя - деприватизируй квартиру, верни городу", - отметил председатель МГД.

Напомним, правом на бесплатную приватизацию или деприватизацию квартиры можно воспользоваться только один раз, до 1 марта 2015 года. Подать заявление можно в МФЦ, в службу "одного окна" департамента жилищной политики или управы района, на сайте госуслуг.