Авиабилеты на основные курорты России подешевеют на 10%

Авиабилеты на основные курорты России подешевеют на 10 процентов, сообщает телеканал "Москва 24". Об этом договорились Ростуризм и "Аэрофлот".

На данный момент речь идет примерно о десятке курортных регионов, но их должно стать больше. Снижение цен на авиабилеты приведет к увеличению турпотока – самолеты будут заполняться на 100 процентов, возрастет количество рейсов.

По данным всех исследований, в этом году большинство граждан выбрали для отдыха именно российские курорты. Российские авиакомпании ежегодно перевозят около 90 миллионов пассажиров. В том числе по стране летают примерно 50 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании решили поддержать внутренний туризм и снизили цены на внутренние перелеты до 50%. PR-директор туристического поисковика Aviasales.ru Янис Дзенис рассказал о ценах на билеты по России, в Европу и на азиатские курорты.

По его словам, в Симферополь за 7 тысяч рублей можно слетать туда и обратно в августе и сентябре. В Сочи есть билеты за 6700 на июнь, а в июле и августе перелет туда обойдется в 8 тысяч рублей. Что касается Анапы, за 7 тысяч есть билеты только на сентябрь, а все лето – за 8,5. В Калининград можно летать без оглядки на даты за 7 тысяч рублей. Во Владивосток билеты стоят около 17 тысяч рублей. Эксперт отметил, что по России можно путешествовать, не покупая билеты заранее. Достаточно приобрести их за две недели до поездки.

Добавим, что Россия поднялась в рейтинге стран, привлекательных для туристов. В этом году наша страна заняла там 45-е место. Основным фактором стало снижение курса рубля, а также наличие природных и культурных достопримечательностей. Рейтинг был составлен Всемирным экономическим форумом.