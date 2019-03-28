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Москва 24

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Культура

28 марта, 15:48

Проданные души и ностальгический соц-арт: Komar&Melamid в музее современного искусства

культура выставки weekend

В ММОМА на Петровке открыли ретроспективу отцов-основателей соц-арта – Виталия Комара и Александра Меламида, которую точно стоит увидеть. Искусство задорное, в таком объеме дуэт показывают впервые, да и сама экспозиция сделана блестяще.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

История возникновения соц-арта давно стала легендой: в 1972 году у двух выпускников Строгановки образовалась халтура: написать плакаты для подмосковного пионерлагеря к 50-летию пионерской организации. Готовиться начали заранее, зимой, согревались разными народными способами и в шутку представили персонажа, который пишет такие работы абсолютно искренне. Вынесенный в название английский вариант Komar&Melamid как раз и есть этот условный художник, множащий шутки и приколы. Сначала появились портреты близких в псевдоофициальной стилистике, а дальше было не остановить – разобрали по косточкам визуальные штампы, лозунги, портреты вождей, пионеров с рабочими.

Название спонтанно родившегося направления – соц-арт – соединило родной соцреализм с американским поп-артом. Там, где работы Уорхола были о рекламе и перепроизводстве товаров, Komar&Melamid рассказывал о перепроизводстве советских символов.

Большая часть представленных работ – из частного собрания Breus Foundation коллекционера Шалвы Бреуса (это он придумал премию Кандинского, собирался реконструировать кинотеатр "Ударник" и открыть там музей современного российского искусства, но год назад "Ударника" лишился, планы свернулись, и премия тоже больше не вручается). Ему же принадлежит и самая дорогая работа дуэта – "Встреча А. Солженицына и Г. Белля на даче М. Ростроповича", проданная на аукционе Филлипс в 2010 за £657 тысяч. Часть работ дали Третьяковка с Русским музеем, Центр Помпиду и частные собиратели. "Подвела" только американская галерея Фельдмана, представлявшая дуэт с момента их переезда в Нью-Йорк, в 1976-м, – вместо принадлежащих им работ в экспозиции – принты. Впрочем, общего впечатления они не портят – куратор Андрей Ерофеев собрал максимально полную историю, а художник Ирина Корина и архитектор Илья Вознесенский сделали не оформление даже, а полноценную сценографию, которая проводит зрителя через все периоды существования дуэта, распавшегося в 2003-м. Периоды эти касаются их первых опытов в соц-арте и расписанной на нотах партитурой паспорта, они включают "ностальгический соцреализм" с обнаженной у бюста Сталина и динозавром на пути большевиков. Охватывают "биточки", слепленные из газеты "Правда" (это к разговору о "духовной пище"), американскую акцию по продажи души (а что еще делает художник, вложивший душу в выставленную на продажу картину). И заканчиваются мавзолеем с бегущей строкой.

Выставка Komar & Melamid открылась в ММОМА

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до 26 мая
Московский музей современного искусства, Петровка, 25
Взрослый билет – 350 рублей, льготный – 150 рублей, дети до семи лет – бесплатно

Осипова Ирина

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