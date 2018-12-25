Венские каникулы: гид по выставкам, которые обязательно нужно посмотреть

Штрудель, шницель, торт захер – общеизвестная программа для оказавшихся в Вене на каникулах, но сейчас к ней прибавляются несколько выставок, пропустить которые было бы настоящим преступлением. Строго говоря, ради них одних уже стоило бы сюда приехать.

Питер Брейгель Старший в Музее истории искусства

В венском аэропорту встречает плакат с красноречивой надписью Once in a lifetime ("Только раз в жизни"), и в данном случае это не пустое обещание. Работ старшего Брейгеля, основателя знаменитой художественной династии, в принципе мало (живописных – всего 40, на выставке показаны 27), и собрать ретроспективу из разных мировых музеев – задача крайне сложная по ряду причин. Во-первых, для каждого музея Брейгель – хит, с которым жаль расставаться даже на несколько месяцев. Но главное, в XVI веке, когда жил художник, было принято писать на досках, достаточно тонких, живопись эта хрупкая и капризная, любые перемещения – стресс и для нее, и для музейных хранителей. Словом, такую подборку вы точно больше не увидите.

Ядро экспозиции составляет собственная коллекция Музея истории искусств, собранная Габсбургами – 12 картин, больше, чем в любом другом собрании. К ним добавили работы из Лондона, Берлина, Нью-Йорка, Мадрида, Антверпена, Рима. В итоге некоторые серии художника, разбитые по разным музеям, собрались почти полностью (например, "Времена года") и встретились разные варианты одного сюжета (как "Вавилонская башня" или "Поклонение волхвов"). Есть в экспозиции и единственная картина из частной коллекции – небольшая иллюстрация фламандской пословицы, в которой пьяницу заталкивают в свинарник, в 2002 году на аукционе Christie's она продалась за 3,3 миллиона британских фунтов. Прибавьте к этому больше полусотни рисунков и гравюр, и станет понятен масштаб. Закладывайте на неспешный осмотр не меньше двух часов.

Брейгель – художник удивительный, его живопись многослойна, и в чисто мастеровом, и в смысловом отношении. Главный сюжет, будь то возвращение охотников или детские забавы, бесконечно обрастает деталями, и каждый следующий план – замки, поля, деревушки – прописан не менее тщательно, так что кажется, его картины можно увеличивать до бесконечности, обнаруживая все новые нюансы (огороды на одном из этажей Вавилонской башни, жителей на мосту замка вдалеке). То же и на уровне смыслов. Брейгель – философ, на расшифровке символики его картин написана не одна диссертация. Найдите хотя бы зеркала в "Битве Масленицы и Поста" и "Триумфе смерти", которые делают зрителя соучастником происходящего.

Самое сложное с Брейгелем – попасть на выставку. Электронные билеты распроданы на все сеансы до конца ее работы (то есть до 13 января), даже на более дорогие вечерние VIP-показы с шампанским. Однако есть две лазейки. Первая – билеты в кассе, которые все-таки иногда появляются, но, как правило, не на текущую дату, а дня через четыре. Вторая – экскурсия по выставке. Заказывать ее в музейном бюро необязательно, можно воспользоваться услугами любого сертифицированного городского гида, которые обладают волшебной силой резервировать слот для посещения.

Уэс Андерсон и Джуман Малуф "Мумия землеройки в гробу и другие сокровища" в Музее истории искусства

В том же музее, этажом ниже Брейгеля, показывают выставку с оригинальной кураторской концепцией – взгляд американского кинорежиссера Уэса Андерсона ("Отель "Гранд Будапешт", "Королевство полной луны") и его жены, писательницы и дизайнера Джуман Малуф на историю искусства вообще и коллекцию музея в частности. Подготовка к выставке шла несколько лет, за которые, как говорят, Андерсон измучил хранителей просьбами "достать из запасников все синенькое" и прочими в том же духе. Получилось необычно, ярко, очень эстетски, местами весело, местами цинично – примерно как в его кино. Экспозиция разбита на отдельные залы, но ни пояснительных текстов, ни даже привычных этикеток к экспонатам там нет. Для совсем зануд есть брошюра, но Андерсон и Малуф предлагают расслабиться и отдаться визуальным впечатлениям – посмотреть на портреты волосатых людей, удивиться древнеегипетской мумии мышки-землеройки в маленьком гробике, понаблюдать за бессловесным диалогом обнаженного атлетичного Давида и средневекового Христа в набедренной повязке (ряды небольших скульптур составлены уморительно), наконец, зависнуть в поисках логики в "зеленой" комнате, где собрано, кажется, все, что нашли в музее в соответствующей гамме, от платьев до огромного изумруда.

Клод Моне в "Альбертине"

Подробный (местами даже слишком) живописный рассказ о жизни и творчестве главного импрессиониста, чьи изобретения повлияли практически на весь ХХ век. Из разных музеев и частных коллекций собрали все периоды и сюжеты – от первых пейзажей, серий с соборами и стогами до поздних кувшинок, написанных почти ослепшим восьмидесятилетним мастером в саду его дома в Живерни. В процессе осмотра вам может показаться, что не все картины одинаково удачны. Верьте себе – вам не показалось. Впрочем, выставка все равно заслуживает внимания – столько Моне в одном месте не часто встретишь.

Последний день работы выставки – 6 января, так что не стоит откладывать на конец поездки. Очереди выстраиваются изрядные, есть смысл купить билеты онлайн или приходить к открытию.

"55 свиданий" в Mumok

Самый прогрессивный музей Вены (его здание – глухой серый куб, облицованный вулканической породой, в Музейном квартале) и выставка для любителей современного искусства или для тех, кто хочет, наконец, в нем разобраться. 55 произведений из обширной музейной коллекции, встреча с каждым – "свидание вслепую". Иногда попадаются знаменитости (Пикассо, Уорхол, Клее), иногда незнакомцы, но тоже ничего. Похоже на энциклопедию ХХ-XXI века в ярких картинках, которые, к тому же, развешены на заградительных сетках, как будто вы случайно шли по улице и вдруг обнаружили шедевр. И внезапно влюбились.

Ирина Осипова