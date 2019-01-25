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Культура

25 января, 16:39

Реалити-драма о Галиче от Мастерской Брусникина

культура театр weekend

В середине февраля в Мастерской Брусникина при участии музея AZ пройдет премьера музыкального байопика о поэте Александре Галиче – "Право на отдых". Рассказываем, о чем спектакль и почему его поставили именно сейчас.

Фото предоставлено пресс-службой

Реалити-драма поставлена по пьесе драматурга Андрея Стадникова, в основу которой легла стенограмма заседания Союза писателей СССР об исключении Александра Галича из состава организации. Спектакль находится на стыке поэзии, перформанса и модного иммерсивного формата, так что зритель сможет сам стать участником заседания и изменить историю: проголосовать за Галича и не исключать его из Союза.

В центре сюжета – экзистенциальный кризис советского писателя и денди. Жизнь Галича на "до и после" разделила радикальная внутренняя перестройка. В начале карьеры он был вполне обласкан властью, но запрет в "Современнике" уже поставленной пьесы "Матросская тишина" и появление все более острых политических песен привело к открытому конфликту, хотя и сделало его по-настоящему народным автором. Спектакль посвящен как раз исследованию причин, которые привели к такому перевороту в зените славы.

Здесь театр уйдет со сцены: постановку покажут в читальном зале библиотеки Союза театральных деятелей России. Декораций тоже не будет – вместо них дубовые столы, картотеки, ковровые дорожки. Выбор места символичен: библиотека – туннель в прошлое литературной и театральной Москвы, длина которого – десятилетия.

Сделать спектакль-посвящение Александру Галичу было идеей Дмитрия Брусникина, и работа началась еще вместе с ним. Он считал, что Мастерская не может пропустить такое событие, как 100-летие Галича. Важно, чтобы молодое поколение знало о таких знаковых для нашей страны фигурах, чтобы память не прерывалась.
Марина Брусникина
художественный руководитель театра "Практика", куратор спектакля


Ближайшие показы: 12,13,14 февраля, 12,13,14 марта в 20:00
Библиотека Союза театральных деятелей России, Страстной бульвар, 10/34

Ксения Сергиенко

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