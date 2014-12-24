Переданные городу книжные превратят в культурные площадки - Капков

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Книжные магазины, которые переданы городу, станут культурными площадками и будут расширяться, передает корреспондент M24.ru. Об этом заявил журналистам в среду, 24 декабря, руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков.
Глава ведомства добавил, что в будущем году город продолжит работу с парками, которые находятся на окраинах. Будут созданы три зоны отдыха вокруг Химкинского водохранилища.
По словам Капкова, московские учреждения культуры, а также события в сфере культуры продолжат развиваться несмотря на кризис. Он отметил, что театральным фестивалям, организаторы которых оплачивают участие зарубежных артистов в иностранной валюте, будет сложно, однако они не исчезнут. "Фестивали сохранятся - они оживляют интерес к театру", - добавил Капков.
Капков отметил, что хотел бы видеть учреждение "Москонцерт" большой продюсерской компанией.
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"С частью коллективов можно расстаться, вместо них взять новых. Брать, например, талантливых ребят из "Голоса" и других конкурсов и продвигать их", - рассказал руководитель департамента культуры Москвы.
Капков также сообщил, что планируется организовать фестивальную программу во дворах столичных деловых центров. В ее рамках в городе каждую пятницу будут устраивать развлекательные мероприятия. Власти собираются организовать во дворах деловых центров концерты, фудкорты и многое другое.
Как ранее сообщало M24.ru, в будущем году в подведомственных департаменту культуры музеях в каждое третье воскресенье месяца, День города и зимние школьные каникулы сохранится бесплатное посещение.
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