Ник Кейв, "Букинист" на Арбате и мертвый тюменский певец: чем заняться на неделе

В Москву после трехлетнего перерыва возвращаются Nick Cave & The Bad Seeds, на Новом Арбате открывается книжный фестиваль "Букинист", а Зиновий Биртман даст летний концерт в Gipsy. Лучшие культурные события недели – по версии редакции портала Москва 24.

Фото: ТАСС/ORRE PONTUS/Zuma

Nick Cave & The Bad Seeds в Adrenalin Stadium

Ник Кейв возвращается в Москву после долгого перерыва. The Bad Seeds выступят с новой для российской публики программой, в которую вошли песни с альбома Skeleton Tree. Пластинка была записана после гибели 15-летнего сына Кейва и вышла крайне мрачной даже по меркам угрюмого австралийца.

Несмотря на гнетущую атмосферу, запись стала одной из лучших в дискографии The Bad Seeds. На агрегаторе Metacritics альбом получил рейтинг 95/100.

Где: Adrenalin Stadium



Когда: 27 июля, 20:00

Дэвид Гетта на Park Live

Главная звезда французской танцевальной сцены заявлен хедлайнером первого дня фестиваля Park Live. Уже 30 лет Дэвид Гетта задает стандарты качества в хаусе и собирает все мыслимые профессиональные награды. Топовые музыканты выстраиваются к Дэвиду в очередь за ремиксами, а за самим диджеем охотятся промоутеры всех танцевальных фестивалей.

Перед сетом Гетта в первый день Park Live выступят Sofi Tukker и Иван Дорн.

Где: Парк Горького



Когда: 27 июля, 18:00

"Биртман" в Gipsy

Зиновий Биртман умер в далеком 1981 году. Это прискорбное обстоятельство, впрочем, не мешает ему регулярно давать концерты. Автор хитов "Следы от компота" и "Пригласите негра танцевать" исполнит свои лучшие песни на сцене клуба Gipsy. Выступление "тюменского Джо Дассена" состоится в рамках ежегодного проекта RED Summer.

Где: Gipsy



Когда: 25 июля, 20:00

"Петля пристрастия" в Pluton

Гордость белорусской независимой сцены едет в мини-тур, который начнется в Москве, а закончится в Минске. Совсем недавно "Петля пристрастия" порадовала поклонников синглом "Цветок", на который даже вышел видеоклип. Выход пятого полноформатного альбома "Петли" не за горами, так что московскую публику явно ждут сюрпризы.

Где: Pluton



Когда: 26 июля, 20:00

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Книжный фестиваль "Букинист"

Главный книжный фестиваль Москвы открылся на Новом Арбате. Организаторы подготовили площадки для стендов 30 магазинов. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, для его гостей оборудованы точки для буккроссинга. Рассчитан "Букинист" на самую разную аудиторию, независимо от возраста. Продлится фестиваль до середины осени.

Где: Новый Арбат



Когда: до 20 октября

Встреча с Гарри Бардиным

В Государственном музее истории ГУЛАГа пройдет вечер выдающегося мультипликатора Гарри Бардина. Зрителям режиссер хорошо известен по работе над мультфильмами "Летучий корабль", "Пиф-паф, ой-ой-ой!" и многими другими. Дискуссия будет посвящена анимации в Советском Союзе и воспитательной задаче мультфильмов. Вход свободный, но по обязательной регистрации.

Где: Государственный музей истории ГУЛАГа



Когда: 25 июля, 19:30

"Гиньоль имени Станиславского" в Московском театре кукол

Кукольная фантазия режиссера Натальи Пахомовой по мотивам эссе Карела Чапека "Как ставится пьеса". Перед зрителями этого комедийного спектакля предстают сами Станиславский и Немирович-Данченко. Мэтры отечественного театра ставят на наших глазах чеховскую "Чайку".

Где: Московский театр кукол



Когда: 27 июля, 19:00

"Дон Жуан" в "Сатириконе"

Классическая комедия Мольера в постановке Егора Перегудова. Главную роль исполняет Тимофей Трибунцев. В роли Сганареля – Константин Райкин. По словам режиссера, труппа поставила перед собой непростую задачу – осовременить Мольера за счет необычной сценографии.

"Как сделать так, чтобы это звучало современно, при этом, не перенося это в наше время, при этом, не переписывая кардинально пьесу и не насыщая ее другими смыслами. Как приблизить Мольера к нам, как в него поиграть – вот чем мы занимаемся", – рассказывает Перегудов.

Где: Театр "Сатирикон"



Когда: с 24 по 26 июля, 19:00

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Фестиваль органа в "Аптекарском огороде"

В Ботаническом саду МГУ открывается фестиваль органной музыки. В "Аптекарском огороде" прозвучат шедевры Баха, Моцарта, Пьяццоллы и других классиков. В фестивале участвуют Cherry Saxophone Quartet, органистки Анна Суслова и Ольга Кемова, Московский камерный оркестр под управлением Сергея Поспелова, трио "Бельканте" и другие. В саду выступит ансамбль грузинского многоголосия Acapella Saqartvelo, который исполнит аутентичные мелодии Кавказа.

Где: "Аптекарский огород"



Когда: с 27 по 29 июля

Джазовый четверг в Саду имени Баумана

В Саду имени Баумана продолжаются джазовые четверги. На этот раз в рамках проекта выступит коллектив Bubаmara Brass Band, черпающий вдохновение в традиционной музыке Балкан. Если погода не подведет, концерт состоится на открытом воздухе. В противном случае мероприятие перенесут в кафе "Меркато". Вход свободный.

Где: Сад имени Баумана



Когда: 26 июля, 19:30