Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

24 июля, 00:04

Ник Кейв, "Букинист" на Арбате и мертвый тюменский певец: чем заняться на неделе

культура отдых

В Москву после трехлетнего перерыва возвращаются Nick Cave & The Bad Seeds, на Новом Арбате открывается книжный фестиваль "Букинист", а Зиновий Биртман даст летний концерт в Gipsy. Лучшие культурные события недели – по версии редакции портала Москва 24.

Фото: ТАСС/ORRE PONTUS/Zuma

Nick Cave & The Bad Seeds в Adrenalin Stadium

Ник Кейв возвращается в Москву после долгого перерыва. The Bad Seeds выступят с новой для российской публики программой, в которую вошли песни с альбома Skeleton Tree. Пластинка была записана после гибели 15-летнего сына Кейва и вышла крайне мрачной даже по меркам угрюмого австралийца.

Несмотря на гнетущую атмосферу, запись стала одной из лучших в дискографии The Bad Seeds. На агрегаторе Metacritics альбом получил рейтинг 95/100.

Где: Adrenalin Stadium

Когда: 27 июля, 20:00

Дэвид Гетта на Park Live

Главная звезда французской танцевальной сцены заявлен хедлайнером первого дня фестиваля Park Live. Уже 30 лет Дэвид Гетта задает стандарты качества в хаусе и собирает все мыслимые профессиональные награды. Топовые музыканты выстраиваются к Дэвиду в очередь за ремиксами, а за самим диджеем охотятся промоутеры всех танцевальных фестивалей.

Перед сетом Гетта в первый день Park Live выступят Sofi Tukker и Иван Дорн.

Где: Парк Горького

Когда: 27 июля, 18:00

"Биртман" в Gipsy

Зиновий Биртман умер в далеком 1981 году. Это прискорбное обстоятельство, впрочем, не мешает ему регулярно давать концерты. Автор хитов "Следы от компота" и "Пригласите негра танцевать" исполнит свои лучшие песни на сцене клуба Gipsy. Выступление "тюменского Джо Дассена" состоится в рамках ежегодного проекта RED Summer.

Где: Gipsy

Когда: 25 июля, 20:00

"Петля пристрастия" в Pluton

Гордость белорусской независимой сцены едет в мини-тур, который начнется в Москве, а закончится в Минске. Совсем недавно "Петля пристрастия" порадовала поклонников синглом "Цветок", на который даже вышел видеоклип. Выход пятого полноформатного альбома "Петли" не за горами, так что московскую публику явно ждут сюрпризы.

Где: Pluton

Когда: 26 июля, 20:00

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Книжный фестиваль "Букинист"

Главный книжный фестиваль Москвы открылся на Новом Арбате. Организаторы подготовили площадки для стендов 30 магазинов. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, для его гостей оборудованы точки для буккроссинга. Рассчитан "Букинист" на самую разную аудиторию, независимо от возраста. Продлится фестиваль до середины осени.

Где: Новый Арбат

Когда: до 20 октября

Встреча с Гарри Бардиным

В Государственном музее истории ГУЛАГа пройдет вечер выдающегося мультипликатора Гарри Бардина. Зрителям режиссер хорошо известен по работе над мультфильмами "Летучий корабль", "Пиф-паф, ой-ой-ой!" и многими другими. Дискуссия будет посвящена анимации в Советском Союзе и воспитательной задаче мультфильмов. Вход свободный, но по обязательной регистрации.

Где: Государственный музей истории ГУЛАГа

Когда: 25 июля, 19:30

"Гиньоль имени Станиславского" в Московском театре кукол

Кукольная фантазия режиссера Натальи Пахомовой по мотивам эссе Карела Чапека "Как ставится пьеса". Перед зрителями этого комедийного спектакля предстают сами Станиславский и Немирович-Данченко. Мэтры отечественного театра ставят на наших глазах чеховскую "Чайку".

Где: Московский театр кукол

Когда: 27 июля, 19:00

"Дон Жуан" в "Сатириконе"

Классическая комедия Мольера в постановке Егора Перегудова. Главную роль исполняет Тимофей Трибунцев. В роли Сганареля – Константин Райкин. По словам режиссера, труппа поставила перед собой непростую задачу – осовременить Мольера за счет необычной сценографии.

"Как сделать так, чтобы это звучало современно, при этом, не перенося это в наше время, при этом, не переписывая кардинально пьесу и не насыщая ее другими смыслами. Как приблизить Мольера к нам, как в него поиграть – вот чем мы занимаемся", – рассказывает Перегудов.

Где: Театр "Сатирикон"

Когда: с 24 по 26 июля, 19:00

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Фестиваль органа в "Аптекарском огороде"

В Ботаническом саду МГУ открывается фестиваль органной музыки. В "Аптекарском огороде" прозвучат шедевры Баха, Моцарта, Пьяццоллы и других классиков. В фестивале участвуют Cherry Saxophone Quartet, органистки Анна Суслова и Ольга Кемова, Московский камерный оркестр под управлением Сергея Поспелова, трио "Бельканте" и другие. В саду выступит ансамбль грузинского многоголосия Acapella Saqartvelo, который исполнит аутентичные мелодии Кавказа.

Где: "Аптекарский огород"

Когда: с 27 по 29 июля

Джазовый четверг в Саду имени Баумана

В Саду имени Баумана продолжаются джазовые четверги. На этот раз в рамках проекта выступит коллектив Bubаmara Brass Band, черпающий вдохновение в традиционной музыке Балкан. Если погода не подведет, концерт состоится на открытом воздухе. В противном случае мероприятие перенесут в кафе "Меркато". Вход свободный.

Где: Сад имени Баумана

Когда: 26 июля, 19:30

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать