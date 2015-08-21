LIVE: как пройдет День города 2015

Фото: m24.ru/Александр Авилов

26 августа в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция, посвященная Дню города, который будет отмечаться 5 и 6 сентября. Речь пойдет о тематических площадках, которые на два дня откроются в столице. Приглашенные гости расскажут об особенностях праздничной программы, охране порядка и обеспечении безопасности.

В пресс-конференции участие примут:



министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский;

руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк;

руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин;

руководитель главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов.

Когда смотреть: 26 августа в 12.00

26 августа в 12.00 Что: беседа о Дне города

беседа о Дне города Кто: Алексей Немерюк, Александр Кибовский, Иван Шубин, Илья Денисов

Алексей Немерюк, Александр Кибовский, Иван Шубин, Илья Денисов Кому смотреть: тем, кто планирует хорошо погулять по праздничной столице

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.