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21 августа 2015, 14:38

Культура

LIVE: как пройдет День города 2015

Фото: m24.ru/Александр Авилов

26 августа в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция, посвященная Дню города, который будет отмечаться 5 и 6 сентября. Речь пойдет о тематических площадках, которые на два дня откроются в столице. Приглашенные гости расскажут об особенностях праздничной программы, охране порядка и обеспечении безопасности.

В пресс-конференции участие примут:

  • министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский;
  • руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк;
  • руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин;
  • руководитель главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 26 августа в 12.00
  • Что: беседа о Дне города
  • Кто: Алексей Немерюк, Александр Кибовский, Иван Шубин, Илья Денисов
  • Кому смотреть: тем, кто планирует хорошо погулять по праздничной столице
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , День города – 2015
культура праздники прямые трансляции
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