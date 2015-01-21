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Культура

21 января 2015, 21:48

В Татьянин день катки станут бесплатными для студентов

культура катки Татьянин день семейная и молодёжная политика

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Татьянин день катки в столичных парках станут бесплатными для студентов. Кроме того, все посетители парков смогут принять участие в ледовых дискотеках, розыгрышах и конкурсах с призами, сообщает пресс-служба департамента культуры.

Для того, чтобы пройти на каток бесплатно, учащимся необходимо будет предъявить студенческий билет. Список катков в парках опубликован на сайте департамента.

По словам главы департамента Сергея Капкова, студенты формируют атмосферу города. "Мы хотим, чтобы молодежь провела этот праздник на свежем воздухе, весело, активно и в хорошей компании", - заявил чиновник.

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Напомним, в Татьянин день звезды студенческого хоккея проведут поединок в Москве. Матч состоится в парке Горького, посмотреть на него смогут все желающие.

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Татьянин день сначала отмечался в России, как день рождения Московского государственного университета. Указ об его открытии был подписан в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной.

Затем Татьянин день стал праздником студенчества. С 2005 года официальное название этого праздника - День российского студенчества.

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