Ужин с продолжением: топ-10 ресторанов для романтических свиданий

Изысканная кухня, приятная обстановка, безупречный сервис и богатая винная карта – десять мест, которые помогут сделать вечер незабываемым.

Grand Cru

Винный бар и оплот высокой гастрономии, где кухней заправляет аргентинец Адриан Кетглас. На Майорке его ресторану присудили звезду Мишлен, да и в Москве бы дали, если бы гид добрался до России.

Программа вечера: начните с бокала французского шампанского и закажите сет – полноценную историю ужина с завязкой, кульминацией и открытым финалом. Сеты меняются каждые два месяца, до конца января подают зимний вариант: пряный морковный суп с лангустинами, зобную железу теленка с зеленой спаржей и бузиной, перепелку со сладким миндалем и ризотто из ферментированных белых грибов, вырезку вола и десерт из горького шоколада и маракуйи. Стоимость такого меню – 4950 рублей, что куда экономнее, чем пойти в другой ресторан того же уровня и собрать подобный набор самому. Еще один плюс – огромная винная карта, порядка тысячи этикеток премиальных производителей.

Одно из самых тихих мест Патриков располагает к тому, чтобы сосредоточиться на визави и насладиться едой.

Малая Бронная, 22

Moscow-Delhi

Свидание – путешествие. Направление: Индия, Непал, Гималаи. Невероятное место на Патриарших, куда вы просто обязаны сходить хотя бы раз. Прийти сюда на свидание – особенно правильная идея, просто потому, что главное в любых впечатлениях – возможность их с кем-то разделить.

Стандартного меню нет, на завтрак, обед и ужин действуют отдельные сеты. Но сюда вы идете не за тем, чтобы ломать голову над ассортиментом. Здесь ваш улов – впечатления, для чего создан целый сценарий. Уютный ресторан, как комната в индийском доме, при входе все снимают обувь и босиком проходят в зал. Рассаживаются по мягким пуфам или прямо в окнах, но обязательно рядом с кухней и огнем, где уже вовсю стряпают еду. Большая часть работников зала и кухни – индийцы, так что эффект погружения максимальный. В меню – самосы и тхали: рис с соусами, карри, нутовые пирожки. Вся еда вегетарианская, но сытная и очень насыщенная по вкусу. Ни вина, ни коктейлей – запиваете все пряным чаем или кофе, но это не проблема, если вы преданный поклонник Азии.

За фиксированную цену в 2000-2500 рублей за ужин количество порций неограниченно. Запланируйте пару часов на неспешную беседу.

Ермолаевский переулок, 7

Buono

Фото: Buono

Грандиозный вид и классическая итальянская кухня. Роскошный ресторан на 29 этаже гостиницы "Украина". Для идеального свидания занимайте столик у окна, их тут предостаточно.

Итальянская еда – беспроигрышный вариант для любого случая. Для усиления эффекта закажите тальятелле с трюфелем – это мини-шоу, паста подается в головке пармезана. Из обязательной программы: ризотто с морским ежом, фритто мисто, морепродукты на гриле и десерт – обратите внимание на домашнее мороженое и сорбеты превосходного качества. Цены здесь почти заоблачные, в том числе и из-за качества продуктов. Паста в среднем стоит 1500 рублей, горячее стартует от этой суммы.

Подойдет для особых поводов, для фанатов старой Италии и для пар, которые придерживаются традиционных взглядов и дорогих покупок.

Кутузовский проспект, 2/1

Maritozzo

Maritozzo – эталонный ресторан, почти уходящий жанр: белые скатерти, внимательный сервис, который держит правильную дистанцию с гостем. Кухня при этом современная, а классические блюда зачастую подаются в более изысканной обработке: к осьминогу идет майонез из анчоусов и пудра из овощей, а на десерт можно заказать желе из джин-тоника с лимонным спонжем. Цены от статуса не отстают: закуски в среднем стоят 1000-1500 рублей, горячее – 1500-2500. Хорошим выбором для ужина будет угорь, карамелизированный в соусе карпионе, с кедровыми орехами и спаржей, лангустин на гриле, домашние тортелли с начинкой из фуа-гра и анчоусов, запеченное филе оленя в корочке из фисташек, тушеные 24 часа говяжьи ребра или флорентийский стейк. На десерт берите шоколад со специями и фруктами и канноло. Важная черта ресторана – большая винная карта, которую тщательно собирали почти по всем имеющимся в Москве и за ее пределами поставщикам.

Идеальное место для свидания в тишине и для приверженцев новой итальянской кухни.

Малая Бронная, 24, корпус 1

Bambule

Модный винно-коктейльный бар на Китай-городе. Для оформления владельцы перевезли сюда половину берлинских барахолок. И если днем весь этот аутентичный скарб выглядит слегка меланхолично, то вечером, при теплом свете ламп и оживленном гуле гостей, располагает к приятному времяпрепровождению.

Берите космополитичную спутницу, которой не чужды ретроэстетика, легкая небрежность и питерский романтизм. Пафос и роскошь здесь не пройдут. Садитесь с ней в укромный уголок и пейте самые модные натуральные и биодинамические вина или сбалансированные коктейли – их в баре смешивает команда одного из лучших и прогрессивных барменов Виталия Бганцова. Цены на все очень человечные: отличные коктейли по 500-600 рублей, вина – от 350-400 рублей за бокал, а довольно сносная еда на закуску (паштет из утки, буррата с клубникой, отличный хлеб, ассорти маринованных оливок, стриплойн) станет в адекватные 500-800 рублей за блюдо.

Солянка, 2/1

KM20

Фото: KM20

Изящное и неожиданное место на последнем этаже самого знаменитого московского концепт-стора. Здесь правят бал полезные ингредиенты, некоторые из которых местная команда первой начала внедрять в Москве, например, знаменитый уже кофе bulletproof из Силиконовой долины, который заряжает мозг на интенсивную работу.

Отличительные черты: спокойная атмосфера, вид на Столешников переулок, отличная винная карта, в которой собрали звездных западных виноделов формата New Wave – такую подборку можно встретить в каком-нибудь крутом винном месте Нью-Йорка или Парижа. В меню есть блюда и для тех, кто следит за фигурой, и тех, кого не пугают углеводы на ночь. Отличная пицца на тонком тесте, например, классическая "Маргарита" или со страчателлой обойдется в 550-700 рублей, спагетти с соусом песто – 550, поке с лососем – 750, а безупречный в балансе сладкого и соленого десерт с голубым сыром и грушей – 350 рублей. Можете быть спокойны за качество продуктов – здесь за этим очень следят, некоторые ингредиенты поставляют с собственной фермы.

Приходите, если любите передовой дизайн во всем: в одежде, вине, интерьере, стараетесь питаться правильно или просто хотите немного спокойствия.

Столешников переулок, 2, строение 1

Buro TSUM

Фото: Buro TSUM

Отличный ресторан на пятом этаже ЦУМа. Отличились здесь по нескольким параметрам: во-первых, превосходный интерьер с нарочито затертыми стенами и латунной фурнитурой сразу настраивают на правильный лад. Во-вторых, меню отработано на все сто: есть чем кормить обе стороны.

Девушкам – зеленый салат с шисо, салат из фенхеля с цитрусовым соусом, сахалинский гребешок с кремом из цветной капусты. Мужчинам – жареный халуми с хариссой, салат с хрустящим цыпленком карри, сибирские пельмени или каре ягненка на гриле. Выбор оставляет большой простор для комбинаций, есть все от карпаччо из цветной капусты до ножки ягненка с айваром и дзадзики. Цены при этом совсем не "цумовские", закуски – рублей по 400-600, горячее – в районе 800-1400 рублей – вполне сопоставимые со средним чеком в куда менее эффектных местах.

Петровка, 2

Leveldva

Фото: Leveldva

Пожалуй, один из лучших интерьеров Москвы – эклектика, капля хорошего дизайнерского безумия и неповторимая атмосфера. Кстати, отличное свидание обеспечено здесь не только вечером, но и днем – по выходным подают бранчи, которые в этом антураже европейской квартиры воспринимаются органичнее, чем где-либо.

По будням действует меню ресторана Ugolek, который как раз этажом ниже. Отсюда и большой выбор: берите хоть хумус с лавашом, салат с киноа и грушу с козьим сыром, хоть бургер с бараниной, свиные ребра или осьминога на гриле.

По выходным ужин незаметно переходит в отличную вечеринку. Бронируйте стол в дальнем конце зала, чтобы не отвлекаться друг от друга, но при желании присоединиться к общему веселью.

Большая Никитская, 12

Selfie

Фото: Selfie

Классика от White Rabbit Family, немного дешевле флагмана, при этом даже уютнее и современнее в интерьере. При средних ценах – 400-800 рублей за закуску и 800-1300 – за горячее – удачная альтернатива самому известному московскому ресторану.

В меню есть две опции: пройтись по a la carte или сразу переключиться на сет. Последний вариант более талантливый и удачный, но если 5500 за один сет кажется слишком, в меню можно выбрать что-то и посдержаннее. Начните с мини-закусок, затем салат с жареной говядиной и манго, хурма с садовой зеленью, фундуком и козьим сыром, а на горячее – форель с капустой и икрой сига, запеченный кукурузный цыпленок с домашней аджикой или молочный поросенок с бузиной. Вместо вина пейте лучше коктейли – барная карта сделана на совесть, а цены на вина довольно высокие. Если все-таки захотите произвести неизгладимое впечатление, лучше сразу и наповал – бутылкой шампанского, тут как раз найдется несколько хороших образцов.

Новинский бульвар, 31

Touche

Фото: Touche

Один из самых уютных винных ресторанов Москвы, все равно что пришел в гости домой к радушным хозяевам. Авторское меню и винный лист позиций на двести порадуют тех, кто тщательно относится к выбору.

Тусовок здесь ноль, так что мешать вашему разговору точно не будут ни шумная музыка, ни большие компании. Уединенных уголков в этом небольшом ресторане нет, зато есть внимательный сервис. Порции не гигантские, но и цены не кусаются: закуски по 350-700 рублей, основные блюда – в районе 800-1100 рублей за порцию. Из нетленки этого меню берите хумус с печеным перцем, гедза с креветками и курицей, страчателлу с помидорами, салат с теплым кальмаром и фирменный чизкейк, который смело можно делить на двоих. Для удобства к блюдам подписаны рекомендации по вину. Горячие блюда постоянно меняются – шеф-повар придумывает новые в зависимости от сезона. Заранее не спланируешь, зато есть возможность приходить сюда довольно часто – не надоест.

Понравится, если вы предпочитаете тихие местечки и обращаете внимание на кухню, но не хотите замахиваться на слишком высокую гастрономию и лощеный интерьер.

Рочдельская, 15, строение 22

Елена Полякова