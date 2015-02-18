Ярмарки креативных подарков "Мама-фест" пройдут в Москве 7 марта

Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы

Накануне 8 марта по инициативе столичного департамента культуры в Москве состоятся ярмарки креативных подарков "Мама-фест", сообщает пресс-служба ведомства.

Ярмарки будут проходить в четырех районах города.

Посетители смогут приобрести сувениры, украшения, косметику, предметы интерьера, одежду и посуду, изготовленные молодыми мамами-дизайнерами.Причем подарок можно будет не только купить, но и сделать своими руками.

Во время ярмарок пройдут мастер-классы по основам флористики, дизайна, скрапбукинга, вязания на руках, декора, по изготовлению косметики, столярному делу, а также urban-скетчингу.

Кроме того, посетителей ярмарок ждут лекции по стилю, тайм-менеджменту и семейной психологии. Для детей будет работать интерактивная зона с различными развлекательными программами.

Также на ярмарке можно будет приобрести билеты и абонементы на мероприятия столичных учреждений культуры.

Площадки будут работать в течение всего дня:

Музей Москвы (ЦАО, Зубовский бульвар, д.2) с 11:00 до 20:00.

Дарвиновский музей (ЮЗАО, ул. Вавилова, д.57) с 10:00 до 18:00. Вход на ярмарку по билетам музея.

Культурный центр Онежский (САО, ул. Флотская, д.25) с 11:00 до 20:00.

Детская художественная школа им. В.Ф. Стожарова (СЗАО, ул. Народного Ополчения, д.7 корп.2) с 11:00 до 20:00

Вход на мероприятия свободный.