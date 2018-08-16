Актеры 10 московских театров выйдут на "Театральный марш"

8 сентября, в День города, в Москве пройдет шестой "Театральный марш" – самый масштабный в России театральный фестиваль под открытым небом. В 12-часовом марафоне в саду "Эрмитаж" свои спектакли представят 10 московских театров: Театр на Таганке, Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Центр имени Мейерхольда, "Школа современной пьесы" и другие.

Фото: Виталий Кирютин/пресс-служба фестиваля "Театральный марш"

"Пять лет назад идея вывести театры в парк казалась сумасшедшей, а сегодня москвичи называют "Театральный марш" одной из самых важных городских традиций, – говорит продюсер фестиваля Ирина Апексимова. – В этом году гости увидят три премьеры, две постановки, созданные специально для нашего праздника, и самую масштабную семейную программу в истории "Театрального марша", куда войдут восемь спектаклей".

Легендарный московский Театр на Таганке, переживающий масштабную перезагрузку, покажет концертную версию мюзикла Алексея Франдетти "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Спектакль стал знаковым для обновленного репертуара и получил в этом году три премии "Золотая маска".

Программу от хореографов из Нидерландов – мирового центра современного танца – представит "Балет Москва". Гости фестиваля увидят премьерный спектакль "Транскрипция цвета", вдохновленный авангардным искусством и минималистической музыкой, а также одноактный балет "Эрос Redux", отсылающий к размышлениям древнегреческих философов о любви.

Специально для "Театрального марша" команда "Убертеатр" из Центра имени Мейерхольда создала интерактивный перформанс "Коллекция приключений. Настоящая Москва". Его маршрут проляжет через весь сад "Эрмитаж", где на глазах участников театр будет изменять реальность. Вторая постановка ЦИМа – "Концерт. Приезжай". В нем Ирина Вилкова и Юлия Волкова, поэтесса и певица, читают лирику, поют Таривердиева и очерчивают образ сегодняшней москвички – глубокой и порывистой особы.

Премьеру Александра Огарева "Председатели земного шара" о судьбах Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова покажет "Школа драматического искусства".

Фото: Виталий Кирютин/пресс-служба фестиваля "Театральный марш"

Старт "Театральному маршу" даст семейная программа, в рамках которой спектакли покажут "Школа современной пьесы", "Новая опера", Et Cetera, Музыкально-драматический театр А-Я и "Студия историй". Кульминацией дневной части станет выступление оркестра Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко – на Большой сцене музыканты исполнят сюиты из "Лебединого озера" и "Щелкунчика" Петра Чайковского.

За годы проведения "Театральный марш" посетили более 100 тысяч зрителей. Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры города Москвы и включен в официальную программу празднования Дня города-2018.



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