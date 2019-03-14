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Культура

14 марта, 16:00

"Кремлевский балет": "Тысяча и одна ночь"

культура театр

Балет "Тысяча и одна ночь" (спектакль театра "Кремлевский балет"), приуроченный к 90-летию художника-сценографа, народного артиста России, народного художника Азербайджанской ССР Таира Салахова, пройдет в Кремле 26 марта.

Фото: Елена Пушкина

В основе либретто – памятник средневековой арабской литературы: собрание сказок и притчей, объединенных историей о царе Шахрияре и красавице Шехерезаде.
Многие годы спектакль с огромным успехом идет на разных сценах России и за рубежом. "Тысяча и одна ночь" в исполнении театра "Кремлевский балет" — это первая постановка знаменитого балета в Москве.

Хореограф-постановщик — основатель театра "Кремлевский балет" Андрей Петров сочинил хореографическую сказку, красочную феерию, в основе которой гармоничное сочетание образной музыки и классической хореографии. С детства любимые — Синдбад, Алладин, Джин и Царевна Будур, пряное очарование арабского востока...

Сценограф спектакля выдающийся художник Таир Салахов создал мощные декорации в свойственной ему особой благородной манере, где стройность линий соседствует с контрастностью и сочностью цвета. Костюмы художника Ольги Полянской отмечены тонким вкусом, чувством стиля, гармонично сочетаются с декорациями.

Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей". Художественный руководитель и главный дирижер — Сергей Кондрашев.

Балет в двух действиях. Спектакль осуществлен при участии министерства культуры и туризма Азербайджана.

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