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Культура

11 апреля, 17:43

Лозакович, Спиваков и Национальный филармонический оркестр выступят в Доме музыки

культура концерты

Лауреат престижных конкурсов в Европе и США, победитель телевизионного конкурса "Щелкунчик", скрипач Даниэль Лозакович исполнит Скрипичный концерт Чайковского в сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 30 апреля.

Фото предоставлено организаторами

Скрипач Даниэль Лозакович стал известен российской публике после победы на телевизионном конкурсе "Щелкунчик" в Москве. В 2016 году он одержал уверенную победу на I Международном конкурсе скрипачей Владимира Спивакова в Уфе и вскоре подписал эксклюзивный контракт с крупнейшим мировым лейблом Deutsche Grammophon. Знаменитый профессор Борис Кушнир, член жюри конкурса, сказал о Лозаковиче: "Я выбрал его, потому что мне очень понравился его звук. Я слышал звук неповторимой красоты".

На концерте в Доме музыки 18-летний виртуоз, выступающий с самыми известными оркестрами и дирижерами мира, исполнит Скрипичный концерт Чайковского в сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова. Блестящая международная карьера музыканта сложилась во многом благодаря поддержке Владимира Спивакова, который распознал в юном скрипаче огромный талант и принял в число стипендиатов своего фонда. Именно с оркестром Владимира Спивакова – "Виртуозами Москвы" – 9-летний Даниэль дебютировал на большой сцене.

Во втором отделении апрельского концерта прозвучат "Симфонические танцы" Рахманинова: с этой музыкой маэстро и оркестр покорили российскую и зарубежную аудиторию. "Поистине феноменально!" – так охарактеризовал исполнение "Симфонических танцев" осенью 2018 года в мюнхенском Геркулес-зале критик Sueddeutsche Zeitung. "Симфонические танцы" Рахманинова – сочинение, которое занимает особое место в репертуаре Владимира Спивакова. "Рахманинов – одна из моих икон, – говорит маэстро. – Это целая планета. И там так много полезных ископаемых, которые еще предстоит открыть людям". "Симфонические танцы" Спиваков считает "духовным завещанием" автора.

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