Открытый чемпионат Москвы по пинг-понгу стартует 9 августа

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С 9 по 24 августа в Москве пройдет Открытый чемпионат по пинг-понгу среди любителей. Принять участие в нем сможет любой желающий, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Каждые выходным на Кузнецком мосту на площади перед ЦУМом будут устанавливать 20 столов для настольного тенниса. Все желающие смогут помериться силами друг с другом, принять участие в мастер-классах и пообщаться со звездами мирового спорта.

По словам главы департамента культуры Сергея Капкова, организаторы планируют устроить общедоступный спортивный праздник, который затем станет общегородским.

Отметим, что чемпионат проходит в рамках фестиваля "Лучший город Земли".