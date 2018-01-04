Главные спектакли новогодних каникул

"Бег" Юрия Бутусова, неизвестная пьеса Островского, "Цветы для Элджернона", театральные провокации и личные истории – редакция портала Москва 24 собрала восемь спектаклей, которые стоит увидеть на новогодних каникулах.

"Блажь" в Театре Маяковского

Неизвестная пьеса Островского в спектакле Юрия Иоффе



Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Вслед за романом Карела Чапека "Жизнь и творчество композитора Фолтына" (по которому был поставлен спектакль "Маэстро") режиссер Юрий Иоффе продолжает открывать для зрителей произведения классиков мировой литературы.

"Блажь" – наименее известная пьеса Александра Островского. Написана она в соавторстве с Петром Невежиным. Это комедия о том, как чувства, а также страх потерять свое только что обретенное счастье часто преобладают над здравым смыслом.

Главная героиня, помещица-вдова Серафима Сарытова (заслуженная артистка России Татьяна Аугшкап), влюбляется в своего молодого управляющего (Михаил Кремер). Именно он становится главной радостью и даже смыслом ее жизни. В чистой и светлой любви помещица не сомневается, но вот родственники, приехавшие ее навестить, чувствуют блажь. Риск того, что молодой привлекательный парень завладеет не только сердцем Сарытовой, но и ее имением, очень велик.

Где: Театр Маяковского, Малая сцена



Когда: 2 января

"Сказки Пушкина" в Театре Наций

Русская классика от Роберта Уилсона



Культовый авангардист, американский режиссер и художник Роберт Уилсон известен своими 12-часовыми минималистскими операми, содружеством с Филипом Глассом и Хайнером Мюллером, Томом Уэйтсом и Antony and the Johnsons, байопиками Эйнштейна (великая опера "Эйнштейн на пляже") и Марины Абрамович ("Жизнь и смерть Марины Абрамович"). Уилсон создал особый театральный стиль, который находится на стыке драматического театра и современного искусства, кинематографа и пантомимы, цирка и современного танца.

В основе первого оригинального российского спектакля Уилсона лежит несколько сказок Пушкина: "Сказка о царе Салтане", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о Попе и работнике его Балде", "Сказка о золотом петушке", "Медведиха", а также фрагменты поэмы "Руслан и Людмила".

В роли рассказчика (то есть Пушкина) – Евгений Миронов.

Уилсон провел огромное исследование, подробно изучил не только сами сказки, но и различные иллюстрации к ним, историю их появления, фольклорные составляющие. Из этого возник ряд сложных визуальных образов. Музыку к спектаклю создал знаменитый американский дуэт CocoRosie, которые многие называют адептом стиля фрик-фолк.

Где: Театр Наций



Когда: 2 января – 6 января

"Совместные переживания" в ЦИМе

Личный опыт о первой любви



"Совместные переживания" – это не шоу с актерами на сцене и зрителями в зале, а особый опыт. Режиссер Вика Привалова и драматург Евгений Казачков собрали сотни реальных историй про первую любовь, выбрали самое интересное, смешное и грустное.

"Совместные переживания" называют "живым музеем памяти", ведь каждый, кто входит в это пространство, становится полноправным участником происходящего.

Где: Центр имени Мейерхольда



Когда: 6 января – 8 января

"Мужья и жены" в МХТ имени Чехова

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Режиссер Константин Богомолов представляет собственную сценическую версию знаменитого фильма Вуди Аллена "Мужья и жены". Это история, решенная в жанре "драмеди" (когда действие перетекает из комедии в драму и из драмы в комедию), о невозможности и бессмысленности любых перемен. Она о двух немолодых семейных парах из Нью-Йорка, про их кризис в отношениях и взаимные измены. В главных ролях – Игорь Верник, Дарья Мороз, Игорь Гордин, Сергей Чонишвили и другие.

Где: МХТ имени Чехова



Когда: 6 января

"Бег". Театр имени Вахтангова

Восемь мрачных снов от Юрия Бутусова



Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Конец Гражданской войны. Остатки белой армии сопротивляются красным на Крымском перешейке. Лихорадит здесь всех: булгаковские герои существуют в спектакле в непрекращающейся нервной тряске. Юрий Бутусов вольно обращается с классическим материалом – действие "Бега" в его постановке непредсказуемо. Единственные легко угадываемые сюжеты – любовные терзания между приват-доцентом Сергеем Голубковым (Сергей Епишев) и Серафимой Корзухиной (Екатерина Крамзина) и история белого генерала Романа Хлудова (Виктор Добронравов).

Сценография достаточно минималистична. Все предметы на сцене – из разных эпох: табуретки, старый патефон и лопаты, белые пластиковые стаканчики. Время условно, хотя в пьесе обозначено вполне конкретно. Цветовая палитра довольно предсказуема – черно-белая с вкраплениями красного. Зато музыка в постановке звучит не самая очевидная: например, на мнимый поклон главные герои выходят под песни украинской группы "Океан Эльзы".

Одна из самых ярких пьес знаменитого русского писателя долгое время была под запретом. За 87 лет, прошедших с момента первой публикации, ее ставили всего несколько раз. Версию Юрия Бутусова называют самой экстраординарной. Почерк режиссера легко узнаваем: он, как обычно, превращает классику в собственное высказывание. Свойственное Бутусову нелинейное повествование и булгаковский "Бег" сошлись идеально: пьеса состоит из восьми снов, порядок которых режиссер определяет сам.

Где: Театр имени Вахтангова



Когда: 6 января

"Старший сын" в Театре на Таганке

"Старший сын" по пьесе Александра Вампилова – спектакль, посвященный 80-летию со дня рождения драматурга. Поставил его художественный руководитель самарского театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе – один из самых актуальных режиссеров малых форм в России.

Двое молодых людей – студент Бусыгин и торговый агент Семен – опаздывают на электричку и, чтобы не замерзнуть на улице, хитростью проникают в чужой дом – доверчивого хозяина Сарафанова они разыгрывают: один представляется его сыном, другой – просто знакомым. Правда, игра вышла за свои границы, и даже когда Семен сообщает, что Бусыгин – не его сын, Сарафанов не хочет в это верить.

Где: Театр на Таганке



Когда: 6 января

"Цветы для Элджернона" в РАМТе

Самый известный спектакль Юрия Грымова



Фото: пресс-служба РАМТ

Один из самых известных спектаклей режиссера Юрия Грымова с успехом идет в РАМТе с 2013 года.

"Цветы для Элджернона" – научно-фантастический роман американского писателя Дэниела Киза, написанный в 1966 году и получивший премию "Небьюла". Главный герой романа – умственно отсталый Чарли – соглашается на экспериментальную операцию на мозге. Его интеллект начинает стремительно расти... Но могут ли знания сделать человека счастливым? Нужно ли обладать высоким IQ, чтобы быть личностью?

"Эта история не связана с достижениями науки. Я максимально отошел от этого, увидел ее живой и человечной, абсолютно библейской, и поэтому – про людей и вне времени", – объяснил Грымов.

Где: РАМТ



Когда: 2 января

"Волшебная гора" в Электротеатре

Диалог Константина Богомолова с самим собой



Фото: Олимпия Орлова

Один из самых востребованных режиссеров Москвы – Константин Богомолов представил спектакль по роману Томаса Манна "Волшебная гора". В многочисленных интервью режиссер повторяет, что театр для него – это весьма интересное изучение методов манипуляции сознанием: актерским и зрительским. От его новой постановки стоит ожидать чего-то подобного.

Текст Манна в спектакле почти не звучит, но при этом все же присутствует. Одну из ролей Богомолов оставил себе, а художественное оформление, как, впрочем, и всегда, доверил Ларисе Ломакиной.

Где: Электротеатр "Станиславский"



Когда: 4 января – 7 января