Капитан затонувшего под Паттайей парома употреблял наркотики

Капитан затонувшего в Таиланде парома употреблял наркотики и алкоголь

Капитан затонувшего в воскресенье в Сиамском заливе парома употреблял наркотики и алкоголь, сообщает Тайское государственное информационное агентство.

Напомним, паром "Ко Лан Тревел 1" затонул накануне в Сиамском заливе недалеко от побережья Таиланда. Он перевозил туристов с острова Лан в Паттайю.

Среди возможных причин трагедии называют столкновение судна с подводной скалой и перегруз.

Погибли семь человек, в том числе гражданка России. Двое россиян находятся в больнице, еще двое уже выписаны. 209 пассажиров парома удалось спасти.