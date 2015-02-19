"Утро": Почему мелкие предприниматели начали продавать свой бизнес

Число объявлений в интернете о продаже ресторанов, кафе и парикмахерских выросло в 15 раз по сравнению с прошлым годом. Вести подобный бизнес становится невыгодно в условиях кризиса, сообщает телеканал "Москва 24".

Так, гендиректор кафе-пекарни Андрей Зимин раньше держал пиццерию при бизнес-центре, но в конце прошлого года ингредиенты для блюд подорожали, а офисы начали закрываться. После этого Зимину пришлось переехать в маленькое помещение и упростить меню, но это не пугает бизнесмена.

Однако не все так оптимистично настроены. Интернет переполнен объявлениями о продаже ресторанов, кафе, хостелов и парикмахерских. Мелкие предприниматели массово пытаются избавиться от готового бизнеса, который в кризис стал финансовой обузой.

"Люди не справляются с постоянными затратами. Это и высокая аренда, ведь собственники часто не идут на уступки бизнесменам", – отмечает бизнес-аналитик Роман Мамедов.

Среди других причин – отток покупателей. А тяжелее всего, утверждают эксперты, приходится владельцам мелких розничных точек и турагентств. А вот желающих купить бизнес найти сложно, мало кто рискнет открывать дело в кризис. Прибыль приносят только самые востребованные услуги.

Эксперты также отмечают, что если закрыть бизнес сейчас, то потом его будет очень трудно открыть. Так, если с рынка уходит европейский магазин одежды, то его место тут же займет игрок из азиатских стран.

Ранее председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина сообщила, что снижение административных барьеров должно помочь развитию бизнеса в условиях кризиса. "Иногда у бизнесменов слишком много волокиты, даже маленькую пристройку можно согласовывать в течение года. Кроме того, постоянно проходят различные проверки. В городе нужно проводить дебюрократизацию бизнеса, это самая тяжелая, на мой взгляд, проблема", – отметила Панина.

Напомним, Сергей Собянин пообещал всестороннюю поддержку столичным бизнесменам в 2015 году. Это предусматривает антикризисный план мэрии, принятый 10 февраля на заседании президиума правительства.

В сфере импортозамещения в план вошла реализация дополнительных мер для развития кластеров в приоритетных отраслях, включая медицину, авиастроение, информационные технологии, микроэлектронику и производство стройматериалов, а также пищевую промышленность.