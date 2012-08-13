Более половины россиян ждут второй волны экономического кризиса

ИТАР-ТАСС

Более половины граждан России (56%) полагают, что вторая волна кризиса все-таки будет. Противоположного мнения придерживается каждый восьмой (13%) россиянин. Затруднились с прогнозами треть жителей страны (31%).

Несмотря на то, что пессимизм в обществе в 4 раза превышает оптимистичный настрой, в целом россияне стали более спокойно относиться к возможным последствиям кризиса. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом РОМИР.

Большинство россиян (51%) полагают, что если кризис будет, то это, прежде всего, отразится на росте цен (23%) и общем снижении уровня жизни (28%). А вот сокращения занятости (4%) и заработной платы (6%) ожидает лишь каждый десятый опрошенный.

Согласно полученным результатам, ни пол, ни возраст, ни образование, ни даже уровень дохода не оказывает заметного влияния на распределение ответов по вопросу о вероятности нового экономического кризиса осенью 2012-го года.

Однако при сравнении ответов жителей разных регионов и типов населенных пунктов были выявлены значительные различия. Так, на Урале доля "пессимистов" превосходит долю "оптимистов" в десятки раз. В Сибири – всего в 2,5 раза. В СЗФО – в 3 раза. И на селе, и в малых городах России уровень пессимизма несколько ниже, чем в среднем по выборке. Зато среди жителей городов-миллионников было выявлено в 10 раз больше "пессимистов", чем "оптимистов".

Также заметно резкое сокращение доли россиян, которые ждут от кризиса подорожания даже самых необходимых товаров, сокращения зарплат и массовых увольнений. Несколько выросло число ответов – "кризис никак и ни на чем не отразится" - с 2% до 6%.

Если сравнивать ответы россиян в ходе последнего опроса с результатами предыдущих лет, стоит отметить, что в целом ситуация выглядит более спокойной. Значительно снизилась доля россиян (с 43-45% до 28%), которые опасались проявлений кризиса "по всем статьям".

В опросе по национальной репрезентативной выборке приняли участие полторы тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающие как в городах, так и в сельской местности во всех 8 федеральных округах.