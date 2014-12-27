Неизвестные ограбили салон связи на юго-востоке Москвы

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Неизвестные ограбили салон связи "Евросеть", расположенный на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел вечером в субботу. В 21.15 злоумышленники вошли в салон, расположенный на улице Профсоюзная, дом 26/44, похитили деньги и скрылись.
По данным источника агентства, полиция разыскивает четырех подозреваемых славянской внешности.
Напомним, что в середине декабря двое неизвестных ограбили салон сотовой связи "Связной" на проспекте Андропова.
Аналогичное преступление произошло в начале ноября в районе Люблино на улице Судакова. Трое злоумышленников, угрожая 31-летней кассирше пистолетом, забрали из кассы деньги и скрылись. Материальный ущерб составил около 1,3 миллиона рублей.