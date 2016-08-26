Следователи предъявили обвинение захватчику заложников в столичном банке

Следственный комитет предъявил обвинение Араму Петросяну, подозреваемому в захвате заложников в банке в центре Москвы, сообщает пресс-служба СКР.

Он обвиняется по статье "Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия". Свою вину Петросян признал. По данной статье предполагается от 6 до 15 лет лишения свободы.

История вопроса

Арам Петросян захватил в среду вечером отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице и угрожал его взорвать. У него на шее висела коробка, обмотанная желтым скотчем. Из нее торчали провода. Позже оказалось, что это коробка с солью.

Сотрудники банка, которые успели покинуть отделение до захвата, рассказали, что злоумышленник целый день просидел на скамье около входа и спрашивал у них, кто является управляющим в отделении.

Перед захватом Петросян записал несколько обращений в видеоблоге на YouTube. На записи он объяснил причины своего поступка: по его словам, он пошел на преступление из-за банкротства.

Бизнесмен озвучил свои требования: признать на государственном уровне понятие банкротства болезнью и создать новый институт, который решил бы эти проблемы.

Петросян находился в отделении около четырех часов и сдался полиции.