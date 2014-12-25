В Марьине задержан подозреваемый в разбое на 10 миллионов рублей

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Столичные полицейские задержали в Марьине уроженца Закавказья, подозреваемого в разбойном нападении. Злоумышленник вместе с двумя сообщниками отобрал у прохожего 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Преступление было совершено 16 октября. Возле одного из домов по Краснодарской улице на мужчину напали трое неизвестных, избили его, посадили в машину, после чего, угрожая ножом и пистолетом, отобрали сумку с деньгами.

Пострадавшего высадили на Новомарьинской улице, а налетчики скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В настоящее время оперативники разыскивают соучастников преступления.

Отметим, что накануне правоохранители раскрыли ограбление гражданина Вьетнама, которое произошло в октябре этого года в Москве. У мужчины похитили 10 миллионов рублей.

Один из налетчиков был задержан. Им оказался безработный гражданин Азербайджана. Личности его подельников уже установлены. В настоящий момент их, а заодно и украденные деньги, разыскивают сотрудники полиции.