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Происшествия

23 декабря 2014, 13:19

Столичные оперативники задержали членов банды "барсеточников"

криминал задержания преступные группировки барсеточники

Фото: ТАСС

Столичные оперативники задержали лидера и трех активных участников преступной группировки "барсеточников". Злоумышленники специализировались на грабеже водителей, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Подозреваемых задержали в тот момент, когда они готовились совершить очередное преступление.

Налетчики, как правило, нападали на владелиц престижных иномарок, оставлявших вещи в салоне машины. Злоумышленники разбивали стекла и вырывали у женщин сумки, а также отнимали ценные вещи.

Уже установлена причастность задержанных к четырем аналогичным преступлениям. Ведется следствие.

Отметим, что в марте этого года столичные полицейские обезвредили группировку "барсеточников", которую возглавлял "вор в законе". Злоумышленники специализировались на кражах из автомобилей граждан.

Банду возглавлял "вор в законе" Георгий Мукбаниани по кличке "Гишашо", который проживал в Москве без регистрации. Его разыскивали за вымогательство.

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