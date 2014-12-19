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Происшествия

19 декабря 2014, 22:45

В доме на Проспекте Мира обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями

криминал убийство ножевые ранения труп

Фото: m24.ru

В доме на Проспекте Мира обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти, передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД.

"Около 19.40 поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: проспект Мира, дом 185/2. На теле погибшей, личность которой пока не установлена, имеются ранения, нанесенные холодным оружием", - сообщили Агентству.

На месте происшествия работают полицейские. Кроме того, в СК собираются возбудить уголовное дело об убийстве.

Ранее в квартире на юге Москвы нашли тела четырех человек. Трупы были найдены в доме №13 по Нагатинской улице. Двое мужчин и двое женщин погибли в результате множественных ножевых ранений.

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