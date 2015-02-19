Полицейский ранил мужчину, ударившего его арматурой по голове

Полиция Москвы предотвратила разбойное нападение на предпринимателя

Сотрудники полиции задержали за совершение нападения восьмерых неизвестных. Они также подозреваются в совершении серии разбойных нападений на столичных предпринимателей, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

Банда состояла из уроженцев стран СНГ в возрасте от 26 до 28 лет. Вечером 18 февраля в переулке Маяковского у дома 2 задержанные напали на бизнесмена, перевозившего выручку. Они заблокировали машину потерпевшего двумя автомобилями и выбив молотком стекло, открыли огонь из травматического пистолета в сторону водителя.

В этот момент сотрудники спецназа задержали всех участников нападения.

При задержании подозреваемые оказали активное сопротивление, несколько раз выстрелив в сторону сотрудников СОБРа и разбив шлем одного из них арматурой. В ответ полицейские применили оружие, в результате один из нападавших был ранен, а затем госпитализирован.

По данным полиции, ущерб от противоправной деятельности банды составляет более 60 миллионов рублей. Задержанные доставлены в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин принял решение о поощрении сотрудников, задержавших особо опасных преступников.