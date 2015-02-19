Полицейские закрыли наркопритон на северо-востоке города

Фото: ТАСС

На северо-востоке Москвы оперативники закрыли наркопритон, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Полицейские установили, что подозреваемый, 27-летний москвич, предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для потребления запрещенных препаратов.

В результате осмотра помещения были обнаружены и изъяты ложки и использованные шприцы. А также в указанном помещении были задержаны трое 30-летних мужчин, приезжих из различных регионов России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств".