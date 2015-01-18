В ЮЗАО задержан дебошир, пытавшийся поджечь себя

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

На юго-западе столицы задержан мужчина, который ударил полицейского и пытался поджечь себя, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, дебошир без определенного места жительства, находясь в квартире своей знакомой, угрожал хозяевам жилья поджогом и физической расправой.

В ходе разговора с сотрудником МВД мужчина облился жидкостью с запахом бензина и попытался поджечь себя. Полицейский хотел отобрать зажигалку, но хулиган ударил его в лицо.

Чтобы усмирить нападавшего, на него пришлось надеть наручники. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".