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Происшествия

17 декабря 2014, 10:51

Около 18 тысяч бутылок "паленой" водки нашли оперативники в подмосковной деревне

криминал водка спиртное мо контрафактный алкоголь портвейн

Фото: ТАСС/Елена Нагорных

Подмосковные оперативники закрыли подпольный цех по производству поддельного спирта. Изъято около 18 тысяч бутылок контрафактного спиртного, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Производство располагалось на территории промзоны в деревне Каменка Каширского района Подмосковья и функционировало с сентября. В цеху разливали "паленую" водку и такого же качества портвейн.

Процесс производства выглядел так: спирт разбавляли водой, после чего бросали в него различные химические реагенты для придания жидкости некоторого сходства с портвейном.

Помимо бутылок с контрафактной водкой, оперативники обнаружили около 6 тысяч поддельных федеральных марок и кустарное оборудование. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление поддельных марок акцизного сбора".

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Отметим, что производство поддельного алкоголя является одним из самых распространенных видов нелегального "бизнеса" в Москве и области. 29 октября полицейские обнаружили склад на юге Москвы, где хранилась крупная партия контрафактного спиртного. В ходе обысков обнаружили свыше 19 тонн спирта, а также более трех тысяч бутылок виски и водки, продававшихся под видом известных алкогольных брендов.

26 августа в подмосковной Лобне закрыли подпольный завод по производству водки. Цех функционировал около месяца, за день выпускалось около 2 тысяч бутылок фальсификата. Разливали алкоголь круглосуточно в две смены 19 приезжих из Средней Азии, которые там же и проживали.

18 августа в промзоне деревни Коргашино Мытищинского района Подмосковья обнаружили подпольный склад алкогольной продукции. Там хранилось около 150 тысяч бутылок контрафактной водки.

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