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Происшествия

16 января 2015, 10:44

В Токио судят последнего руководителя секты "Аум Синрике"

криминал уголовные дела жизнь в мире Аум Синрике

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

В Токио начался суд над последним руководителем религиозной секты "Аум Синрике" Кацуи Такахаси. Правоохранители считают, что он причастен к теракту в токийском метро в 1995 году, сообщает ТАСС.

По информации следствия, Такахаси был одним из водителей, которые поджидали исполнителей теракта, чтобы помочь им бежать от полиции.

Помимо этого бывшему руководителю секты предъявят обвинения по делам о нескольких убийствах и попытке взорвать здание мэрии Токио.

После нашумевшего теракта Такахаси на протяжении 17 лет скрывался от полиции. Его удалось задержать в июне 2012 года. При задержании у него изъяли портфель, в котором находились книги и фотографии создателя секты Секо Асахары.

Газовая атака в токийском метро была совершена 20 марта 1995 года. Несколько человек в разных поездах прокололи емкости со смертельно опасным газом зарин. В результате 13 человек погибли, еще 6 тысяч - пострадали.

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