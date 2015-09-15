Из столичной школы на востоке города злоумышленник украл 21 ноутбук

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

На востоке столицы оперативники задержали подозреваемого в краже ноутбуков. Злоумышленник вынес технику из школы, расположенной на Молдагуловой улице, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В дежурную часть с сообщением о краже обратилась директор школы. По словам заявительницы, придя утром на работу, она обнаружила пропажу из компьютерного класса 21 ноутбука. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого возле одного из домов по Снайперской улице. Им оказался безработный 23-летний уроженец одного из государств СНГ. Следствие установило, что неизвестный проник в помещение через окно на первом этаже.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.