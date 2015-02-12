Четыре человека пострадали в перестрелке в центре Москвы

Четыре человека ранены в перестрелке в центре Москвы

Четыре человека госпитализированы после драки в Большом Златоустинском переулке в центре столицы, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве после распития спиртных напитков. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства, уточняется, что это было за оружие, боевое или травматическое.

Как добавляет телеканал "Москва 24", конфликт случился возле бара, в результате один из участников применил оружие. Четыре человека получили ранения и были госпитализированы.

Отметим, накануне столичные полицейские задержали трех грабителей, которые попытались совершить нападение на бизнесмена, перевозившего 5 млн рублей. При задержании подозреваемые открыли стрельбу из имеющегося у них оружия, в результате чего пострадал случайный прохожий.