На востоке столицы задержали 40 нелегалов, занимавшихся пошивом одежды

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На востоке Москвы задержали гастарбайтеров-нелегалов, которые занимались пошивом сумок и детской одежды, сообщили M24.ru в пресс-службе Федеральной миграционной службы по Москве.

"В ходе рейда ФМС и полиции на востоке города был обнаружен подпольный цех по производству сумок и детской одежды, где работали 40 нелегальных мигрантов, среди которых были выходцы из Узбекистана и Таджикистана", - отметили в ведомстве.

Всех нарушителей доставили в полицию и проверили по информационным базам ФМС на предмет совершенных ранее преступлений.

В настоящее время решается вопрос о депортации задержанных. В дальнейшем нарушителям закроют въезд на территорию России, добавили в пресс-службе.