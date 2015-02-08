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Происшествия

8 февраля, 17:41

В столице задержан подозреваемый в серии изнасилований детей

криминал следствие задержания изнасилования

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В столице задержан мужчина, подозреваемый в серии изнасилований детей, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

По версии следствия, мужчина 1964 года рождения изнасиловал не менее пяти девочек от 12 до 15 лет в Липецкой, Смоленской и других областях.

При обыске у подозреваемого обнаружили предметы, подтверждающие его причастность к совершению указанных преступлений. Кроме того, результаты ДНК-исследования показали, что биологические следы с мест происшествий принадлежат задержанному.

По информации МВД России, мужчина насиловал школьниц в период с 1987 по 2014 годы. По фактам совершенных преступлений возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

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Напомним, в январе полицейские задержали в СВАО подозреваемого в серии изнасилований. По версии следователей, мужчина в дневное время выслеживал женщин, затем, угрожая ножом и применяя силу, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, после чего грабил потерпевших и скрывался. Установлено, что задержанный может быть причастен к пяти разбойным нападениям, трем изнасилованиям и убийству. Сейчас задержанного проверяют на участие в похожих преступлениях.

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