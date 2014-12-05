На юге Москвы полицейские изъяли более 200 граммов героина

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На юге столицы полицейские задержали двух подозреваемых в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В ходе личного досмотра у 20-летней безработной приезжей из Северного Кавказа и 23-летнего уроженца Средней Азии было обнаружено и изъято 56 свертков с героином весом более 200 граммов. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что изъятые наркотики предназначались для дальнейшей продажи.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков".