СК установил личности подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани

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Следователи установили личности восьми подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани, сообщает РИА Новости.

Всех их разыскивает полиция за совершение тяжких преступлений, а также по подозрению в причастности к совершению этих преступлений. К поискам привлечены сотрудники областных УФСБ и УМВД.

Двоих сотрудников полиции расстреляли ночью 4 апреля, когда они оформляли ДТП в одном из районов Астрахани. Убитые имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта, у одного из них остались двое детей.

В городе введен план "Сирена". Это комплекс специальных мер, который применяется в экстренных случаях: личный состав подразделения полиции поднимается по тревоге и ведет поиск особо опасных преступников.