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Происшествия

2 февраля, 14:26

Экс-глава Видного получил 8 лет колонии за вымогательство взятки

криминал следствие уголовные дела Сергей Троицкий Видное мо

Фото: ТАСС

Суд приговорил бывшего главу подмосковного города Видное Сергея Троицкого к восьми годам колонии и штрафу в 60 миллионов рублей. Экс-чиновник признан виновным в вымогательстве взятки, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, суд дал подчиненному Троицкого Петру Дроздову 4 года колонии и назначил ему штраф в 25 миллионов рублей.

По данным следствия, в июле 2013 года Троицкий и Дроздов требовали с предпринимателя 1,4 миллиона рублей за разрешение на участие в ярмарке выходного дня. В дальнейшем требуемая сумма была снижена до 1 миллиона рублей.

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Предприниматель согласился, однако сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы.

25 августа предприниматель под контролем сотрудников полиции передал часть денежных средств в сумме 500 тысяч рублей Дроздову, а тот на следующий день отдал взятку главе города.

Затем оба фигуранта дела были задержаны правоохранителями.

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