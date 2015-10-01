Столичная полиция задержала подозреваемых в нападениях на бизнесменов

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Сотрудники МУРа задержали четверых участников преступной группировки, которые специализировались на разбойных нападениях на предпринимателей. Банда действовала на территории столичного региона, сообщает пресс-служба МВД России.

В полицию обратились двое граждан Китая, которые рассказали, что в их квартиру на улице Теплый Стан ворвались четверо неизвестных. Угрожая пистолетом, злоумышленники похитили 800 тысяч рублей 70 тысяч долларов, а также ювелирные украшения.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Ими оказались четверо уроженцев Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Один из налетчиков отпущен под подписку о невыезде.

Удалось установить, что злоумышленники причастны как минимум к трем аналогичным преступлениям. Общий ущерб от их деятельности превысил 15 миллионов рублей.

Напомним, в конце сентября сотрудники столичной полиции задержали участников банды, подозреваемых в совершении разбойного нападения.

В дежурную часть поступило сообщение о нападении. По словам потерпевшей, на Ялтинской улице к ней и двум ее знакомым подошли трое неизвестных. Угрожая пистолетом, налетчики брызнули им в лицо из газового баллончика, отобрали две сумки, в которых находились мобильные телефоны, паспорт, кольцо с бриллиантом и банковские карты.

Материальный ущерб составил 1,7 миллиона рублей.

Вскоре на Севастопольском проспекте был задержан один из подозреваемых. Им оказался 32-летний безработный ранее судимый москвич.

На следующий день был задержан второй подозреваемый, 27-летний безработный, ранее судимый приезжий из Северо-Кавказского федерального округа.