Рабочие украли со стройки бетонные плиты на полмиллиона рублей

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Сотрудники полиции задержали двоих рабочих, подозреваемых в краже бетонных плит на полмиллиона рублей со стройки на западе Москвы.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, днем 31 марта в полицию поступило заявление от начальника участка. Мужчина рассказал, что, вернувшись с обеда, обнаружил пропажу нескольких плит.

Правоохранители установили, что похищенное вывезли на большегрузе. В ходе проверки они остановили подозрительную машину, в прицепе которой и были плиты. Украли их водитель и крановщик стройфирмы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.