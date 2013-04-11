Каждый второй россиянин считает Россию главной космической державой

Фото: ИТАР-ТАСС

Каждый второй житель нашей страны по-прежнему считает, что Россия - лидер в освоении космоса. 50% россиян, участвующих в недавно проведенном опросе, назвали нашу страну главной космической державой. Наши соотечественники гордятся тем, что именно Россия первой запустила ракету с человеком в космос.

Почти каждый третий (30%) участник опроса, проведенного порталом Superjob.ru, назвал главной космической державой США. Такое мнение высказывали в основном мужчины и молодежь в возрасте до 24 лет.

Именно в этой стране, по их мнению, работают лучшие специалисты по освоению космоса, в том числе и из бывшего СССР. Они запустили много интересных проектов, таких как "Луна", "Марс", исследование дальнего космоса, проект "Шаттл" и другие.

5% россиян отдали свои голоса Китаю. В основном, это молодежь до 24 лет (11%).

Среди респондентов были и те, кто считает, что этого громкого звания не заслуживает ни одна страна в мире. По их мнению, космос покорялся общими усилиями целого ряда государств, каждая страна внесла свой вклад в общее дело. А еще 13% опрошенных затруднились с ответом.

Напомним, что 12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. Он был учрежден в честь первого полета человека в космос: в 1961 году его совершил советский космонавт Юрий Гагарин. В 2011 году этот праздник получил и международный статус: по решению Генассамблеи ООН 12 апреля провозглашено Международным днем полета человека в космос.