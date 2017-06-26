Госдума намерена ужесточить наказание за коррупцию

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Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы намерен ужесточить наказание за дачу и получение взятки, сообщает газета "Известия". Также может быть скорректирован Уголовный кодекс, в котором появится понятие "неимущественная взятка".

Комитет Госдумы уже подготовил соответствующие поправки. Верховный суд и Генпрокуратура их поддержали. По словам зампредседателя комитета Анатолия Выборного, наказание за дачу или получение взятки планируется увеличить до четырех лет.

Под действие УК теперь могут попасть третейские судьи. Им за злоупотребление полномочиями может грозить до трех лет лишения свободы.